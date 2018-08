Open VLD mikt op vier burgemeesters in steden

Open VLD wil na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober het aantal burgemeesters in de 13 centrumsteden zien verdubbelen van twee naar vier.

Met de politieke rentree in zicht blies Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verzamelen voor alle lijsttrekkers in de centrumsteden, aangevuld met Brussel en Vilvoorde. De locatie voor het campagnemoment richting de gemeenteraadsverkiezingen was niet toevallig Mechelen. Daar zwaait de liberaal Bart Somers sinds 2001 de plak. Open VLD pakte nog eens uit met de verkiezing van Somers tot beste burgemeester ter wereld vorig jaar.

'Toen ik aantrad was Mechelen de stad met de op één na hoogste kinderarmoede van de Vlaamse steden, nu is het de op twee na laagste', aldus Somers. 'Voor Open VLD gaat het niet alleen om welvaart en bedrijven, maar ook om niemand achterlaten. Veiligheid is een andere prioriteit. Daarom werken we ook om de meest inclusieve stad te zijn voor alle Mechelaars.'

Binnenstad

Somers krijgt lof omdat hij de binnenstad van Mechelen fors moderniseerde en de manier waarop hij de diverse samenleving vorm probeert te geven. 'Bart had achttien jaar geleden een duidelijke visie. Veel mensen zeiden dat het hem niet ging lukken, maar hij bewijst elke dag dat het kan', aldus Rutten. Somers mocht zijn collega's meenemen op een fiets- en ook blauwe triomftocht langs de belangrijkste gerealiseerde stadsprojecten.

Onder de banier 'Gewoon Doen' trekt Rutten met een 'positief gevoel en veel ambitie' naar 14 oktober. Open VLD heeft nu twee burgemeesters in de centrumsteden, Somers in Mechelen en Vincent Van Quickenborne in Kortrijk. In Gent gaat Mathias De Clercq vol voor het burgemeesterschap, terwijl Rutten ook luidop denkt aan de sjerp voor Vlaams minister Bart Tommelein in Oostende, Mercedes Van Volcem in Brugge en Jo De Ro in Vilvoorde.

Open VLD zit nu in zeven van de vijftien bestuurscoalities. Ook dat aantal wil Rutten omhoog, naar minstens de helft. 'Je ziet in Mechelen en Kortrijk dat liberale burgemeesters echt het verschil maken", verwoordt Rutten het. "Het is dus alleen maar goed voor onze steden als de liberalen daar nog zwaarder kunnen wegen.'

Stadslijst

Ster-burgemeesters Van Quickenborne en Somers trekken wel niet onder de naam Open VLD naar de kiezer. Somers koos voor een stadslijst met Groen, Van Quickenborne trekt met Team Burgemeester naar de kiezer.

'Ook dat is liberaal: samenwerken met mensen die mee willen met je project, alleen bereik je niets', aldus Rutten. En blauwer dan Vincent en Bart vind je ze niet, geloof ik. Niemand kan beweren dat dat geen liberalen zijn.' Somers bevestigt. 'Ik ben niet minder blauw, mijn collega's niet minder groen. Als burgemeester moet je bruggenbouwer zijn en draagvlak creëren voor samenwerking.'