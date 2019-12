Open VLD op zoek naar rust in de tent

Open VLD sluit de rangen na een week waarin ze naar een scheuring onderweg leek. Het idee om de voorzittersverkiezingen uit te stellen kan de vlam echter zo weer in de pan doen slaan.

Met een persconferentie van exact 9 minuten zijn de partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V ) en Georges-Louis Bouchez (MR) gisteren aan hun koninklijke missie begonnen. De Standaard verwoordde goed hoe de andere partijen naar die opdracht kijken: CD&V en MR moeten vooral zichzelf overtuigen van wat ze precies willen. In een regenboogcoalitie met socialisten, liberalen en groenen springen? Of toch nog een echte poging ondernemen om de PS en de N-VA aan elkaar te lijmen, wat als een mission impossible wordt gezien?

Opluchting

Op het hoofdkwartier van Open VLD, dat de voorbije weken daverde op zijn grondvesten, wordt opgelucht ademgehaald. Het voorstel van de groenen en de PS om Kamervoorzitter Patrick Dewael in de wei te sturen, zou de blauwe snelkookpan nog harder onder druk gezet hebben. ‘Dan was het gevoel blijven bestaan dat de partijtop nog altijd klaarzit om, tegen de Kamerfractie en de lokale basis in, mee te springen in een volstrekt instabiel paars-groen avontuur waarin we inhoudelijk te weinig binnenhalen’, klinkt het in de partij. Ook PS-voorzitter Magnette zag finaal in dat hij met de aanstelling van Dewael Open VLD zo hard zou kunnen bruuskeren dat het mogelijk over en uit zou zijn met paars-groen.

Met het duo Bouchez en Coens is Open VLD tevreden. Zij zijn de meest geloofwaardige figuren om te bewijzen dat paars-geel kansloos is omdat N-VA en PS niet willen. Bouchez moet er bovendien op toezien dat CD&V geen plannetjes begint te smeden om de leiding te nemen van een regenboogcoalitie, luidt het. Dat klinkt nogal ironisch, omdat Bouchez vorige week Open VLD net tegenhield om in de armen van Magnette te springen. Hier en daar wordt dat nog altijd gelezen als de revanche van Charles Michel (MR) op voorzitter Gwendolyn Rutten (Open VLD), die na de val van Michel I een doorstart met links verhinderde.

Brokken lijmen

Ondertussen worden bij de liberalen intern de brokken gelijmd. Rutten - die het verwijt kreeg dat ze de onderhandelingspositie van Open VLD had verzwakt door voluit voor het paars-groene premierschap te varen - had de voorbije dagen meerdere gesprekken met Kamerfractieleider Egbert Lachaert. Hij was samen met Alexander De Croo en Vincent Van Quickenborne de leider van het verzet tegen paars-groen, waarbij ook zij het verwijt kregen dat ze voor zichzelf reden. Maandag was er nog een bijzonder grimmig partijbureau, maar gisteren klonk plots verzoenende taal. ‘Gwendolyn heeft op tijd ingezien dat de stem van de basis en de Kamerfractie niet kon genegeerd worden en de tijd dus niet rijp was om te springen’, klinkt het in de Kamerfractie. ‘Lachaert is tot het besef gekomen dat hij te ver is gegaan’, valt dan weer in de Vlaamse fractie te horen.

De Wever

Open VLD kreeg daarvoor hulp uit Antwerpen. Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever het nodig vond nog eens hard uit te halen naar Rutten was een wake-upcall voor enkele fans van paars-geel. ‘De Wever heeft nog eens bewezen dat het de juiste keuze was van Gwendolyn om vol voor ons eigen verhaal te gaan. N-VA wil vooral het land blokkeren. Wie nu nog niet wil inzien dat paars-geel quasi onhaalbaar is, is er vooral op uit de voorzitter te destabiliseren’, klinkt het in de Vlaamse fractie.

Daarbij wordt verwezen naar de voorzittersverkiezingen van eind maart. Nu het ernaar uitziet dat de formatie nog maanden kan aanslepen dreigt Rutten onderweg zonder mandaat te vallen. De keuze van de coalitie - en van de ministers - komt dan bij haar opvolger te liggen.

Niet toevallig duikt het idee op de verkiezingen uit te stellen. Het was gewezen partijsecretaris Clair Ysebaert die het voorstel maandag op het partijbureau lanceerde ‘om de onderhandelingspositie van Open VLD te vrijwaren en te verhinderen dat het land nodeloos platligt’. ‘Niemand heeft daarop gereageerd, maar je kunt je wel inbeelden dat dat met de top is doorgesproken’, zegt een aanwezige. Volgens de partijwoordvoerder moet ‘het partijbestuur de timing en de organisatie van de verkiezingen nog bepalen’. Die kunnen hoogstens drie maanden worden uitgesteld.

Oppositie

De zet is niet zonder risico. Het zou het wantrouwen van de basis over de intenties van de top kunnen doen opflakkeren. ‘Als je dat doet, is alles wel duidelijk, zeker?’, merkt een hoge liberaal op.

Open VLD wacht nu af om daarna op basis van de inhoud te onderhandelen. Dat in Le Soir weerklinkt dat Magnette inhoudelijk geen enkele toegeving meer wil doen, wordt gerelativeerd. ‘Als de PS te hard druk zet, duwt ze ons naar de oppositie’, klinkt het in de Kamerfractie.