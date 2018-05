Open VLD probeert achterpoort naar brugpensioen op 56 te sluiten

In de Kamer proberen de liberalen een achterpoortje te sluiten dat toelaat dat wie ontslagen wordt bij grote herstructureringen nog altijd vanaf 56 jaar op brugpensioen gaat . Parlementslid Egbert Lachaert heeft daarover een wetsvoorstel ingediend, dat volgens Het Laatste Nieuws ook de steun krijgt van N-VA.

Eigenlijk had die poort naar vervroegd pensioen al anderhalf jaar dicht moeten zijn . Op pagina dertien van het regeerakkoord staat namelijk dat vanaf 1 januari 2017 de leeftijdsvoorwaarde voor SWT, het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag zoals het brugpensioen tegenwoordig heet, verhoogd wordt naar 60 jaar.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bekwam echter een uitzondering op die afspraak uit het regeerakkoord en liet toe dat de vakbonden en werkgevers bij grote herstructureringen konden vragen om brugpensioen vanaf 56 jaar nog altijd mogelijk te maken. De voorbije jaren hebben ze dat stelselmatig gedaan, waardoor de afspraak uit het regeerakkoord dode letter is .

Volgens Lachaert wordt het belangrijk in een nieuwe wet de leeftijdsgrens nu over de hele lijn op zestig jaar te leggen. 'Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan je het niet meer verantwoorden dat brugpensioen vanaf 56 jaar nog mogelijk is', zegt hij.