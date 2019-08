Open VLD sluit weg naar paars-groen af

De Vlaamse liberalen vinden het geen optie te praten over een regering met liberalen, socialisten én groenen. Dat zegt vicepremier De Croo. Het is de eerste keer dat iemand van de top van de partij het paars-groene scenario zo resoluut uitsluit.

In theorie is een regering van liberalen, socialisten en groenen een optie. In de Kamer heeft ze 76 van de 150 zetels. In Franstalig België en ter linkerzijde wordt paars-groen gezien als een manier om zonder de N-VA te besturen.