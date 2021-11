Open VLD steunt lagere btw voor horeca

Op het Overlegcomité werd vrijdag beslist om in horecazaken het aantal personen per tafel te beperken tot maximaal zes. Ook zijn voorlopig enkel nog zitplaatsen aan tafel toegestaan en, wellicht het belangrijkste, worden de openingsuren beperkt van 5 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds.

Meteen na het Overlegcomité hielden de drie horecafederaties al overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) over bijkomende steunmaatregelen. De federaties pleitten onder meer voor een tijdelijke btw-verlaging. Ook eerder in de coronacrisis werd het btw-tarief al eens verlaagd tot 6 procent.

Vrijdag al zei bevoegd minister Van Peteghem dat het wel degelijk de bedoeling is om de sector opnieuw extra zuurstof te geven. 'Daarom bekijken we uiteraard ook met de sector wat nodig is in de komende periode', klonk het.