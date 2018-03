Open VLD verhoogt inzet in politieke poker richting Pasen

Open VLD weigert de betonstop goed te keuren, zolang de N-VA het Energiepact blijft blokkeren. Het is slechts één koppeling die gemaakt wordt in aanloop naar vrijdag, wanneer de federale en Vlaamse regering een deal willen over een reeks gevoelige dossiers.

De Vlaamse liberalen spelen het hard in de strijd om het Energiepact, waarin staat dat de kerncentrales dicht moeten in 2025. Het Laatste Nieuws schrijft dat ze weigeren de betonstop goed te keuren in de Vlaamse regering als de N-VA blijft blokkeren op het Energiepact.

De betonstop, een plan waarmee Vlaanderen vanaf 2040 geen open ruimte meer wil aansnijden en wat onder andere inhoudt dat tal van woonuitbreidingsgebieden en bouwgebieden zullen geschrapt worden, zou vrijdag normaal groen licht moeten krijgen in de Vlaamse regering. Het is een vurige wens van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Maar voor Open VLD ligt het onderwerp gevoelig. Vandaar dat de partij het koppelt aan het Energiepact, dat de liberalen graag zouden binnenhalen, maar waar de N-VA op de rem staat.

Het toont aan dat er op enkele dagen voor Pasen hoog spel wordt gespeeld, waarbij Vlaamse dossiers (betonstop) worden gekoppeld aan federale (Energiepact). Maar ook in de federale regering zelf worden volop dossiers aan elkaar gekoppeld. CD&V weigert groen licht te geven voor de beursgang van Belfius zolang ze geen garanties op zak heeft dat er een sluitende regeling komt voor de 800.000 Arco-coöperanten.

