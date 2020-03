Open VLD verliest steunpilaar in regering

Open VLD verliest een belangrijke steunpilaar in de federale regering. Ruben Lecok, de kabinetschef van vicepremier Alexander De Croo, verkast naar de privé.

‘Ik heb vijftien jaar met veel trots voor de overheid gewerkt. Maar ik moet toegeven dat het eindigt met een anticlimax. Als we in een land van 11 miljoen mensen al niet meer kunnen opschieten… Waar lukt het dan wel nog?’

De politieke stilstand is niet de hoofdreden voor het vertrek van Lecok, een 39-jarige Limburger die al enkele jaren in de Vlaamse Ardennen woont. Maar het heeft niet geholpen om hem in de politiek te houden. ‘Ik zit 15 jaar op kabinetten, waarvan 8,5 jaar als kabinetschef algemeen beleid van de vicepremier van Open VLD. Ik amuseer me nog altijd, maar mijn leercurve wordt vlakker en ik word veertig. Als ik de stap naar de privé nog wou zetten, moest ik het nu doen. Al in april 2019 heb ik een aanbieding gehad om consultant te worden bij de headhunter Egon Zehnder. Mijn plan was om nog even op post te blijven om Alexander (De Croo) te begeleiden in de federale regeringsvorming, maar op den duur is de redelijke termijn natuurlijk wel overschreden.’ In april vertrekt hij.

Een regering die voor de meet valt, kan de koers niet winnen. Ruben Lecok Kabinetschef Alexander De Croo

Lecok is ondanks zijn jeugdige leeftijd al jaren een vaste waarde bij Open VLD en de federale overheid. Na zijn studies economie en politieke wetenschappen kwam hij op het kabinet van Vlaams minister Fientje Moerman terecht, dat toen geleid werd door huidig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Daarna belandde hij bij premier Guy Verhofstadt en de vicepremiers Patrick Dewael, Karel De Gucht en Guy Vanhengel, tot de regeringsvorming van 2010 - de langste ooit- hem al eens deed afhaken. Na een korte periode bij de Nationale Bank haalde partijvoorzitter De Croo hem terug om de studiedienst van Open VLD te leiden. Na de onderhandelingen voor de zesde staatshervorming werd hij de liberale topcabinetard in de regeringen-Di Rupo en -Michel.

Economisch weefsel

Lecok kijkt met trots terug op het sociaal-economische parcours dat België in die periode heeft afgelegd. ‘Als je kijkt welke hervormingen er tussen 2010 en 2020 - onder liberale impuls - gebeurd zijn op het vlak van de pensioenen, de werkloosheid, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de taxshift, dan is de conclusie dat het economisch weefsel aanzienlijk vernieuwd is. Tien jaar geleden kregen we altijd op onze kop van het IMF en de OESO over het hoge cijfer van inactieve vijftigers, nu niet meer. Het enige minpunt is dat de begroting nog altijd niet op orde is geraakt. De maatschappij is nooit af.’

Dat Open VLD daar op 26 mei niet voor beloond werd, wijt Lecok vooral aan de val van de regering-Michel. 'Het dieptepunt in mijn carrière. Ik heb vier jaar heel goed kunnen samenwerken met de collega’s van de N-VA, maar de regering laten vallen over een VN-pact was een complete inschattingsfout. Het is nogmaals gebleken: als een regering voor de meet valt, kan ze de koers niet winnen.'