Open VLD vindt werk van informateur 'nog niet voldoende'

Na een vergadering van het partijbureau maandag laat Open VLD weten dat het de nota van informateur Paul Magnette (PS) nog niet voldoende vindt, maar de partij schiet paars-groen niet af.

Maandagnamiddag om 15.30 uur wordt informateur Paul Magnette op het paleis verwacht om toelichting te geven over de stand van zaken in de federale formatie. Aanvankelijk hoopte hij de gesprekken over de vorming van een paars-groene regering formeel te kunnen opstarten, maar de kans dat het zover komt is bijzonder klein geworden.

Een paars-groene meerderheid is met 76 op 150 Kamerzetels te krap, stelde de nieuwe MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez afgelopen weekend in De Tijd. Bovendien willen de Franstalige liberalen er graag CD&V bij, maar die partij vindt dat de N-VA eerst een kans moet krijgen om de slaagkansen van een paars-gele regering af te toetsen.

Van Quickenborne

Er werd ook uitgekeken naar het partijbureau van Open VLD maandagochtend, want die partij is verdeeld over de te volgen koers. Voorzitster Gwendolyn Rutten is een voorstander van paars-groen, maar de federale Kamerfractie - met vicepremier Alexander De Croo en Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne op kop - ziet dat niet zitten.

De liberale top besloot dat het te vroeg is om de sprong richting paars-groen te maken, al was die sprong sowieso moeilijk geworden door het verzet van Bouchez. 'We stellen het werk van de informateur op prijs. Samen met MR zijn we van mening dat we dat werk niet overboord mogen gooien, maar het is volgens onze liberale inschatting nog niet voldoende.'

Toch wil Open VLD paars-groen niet definitief uitsluiten. 'We blijven bereid het gesprek aan te gaan en houden daarbij altijd onze eigen overtuiging voor ogen.'

Wie komt aan zet?

Informateur Paul Magnette heeft zeer goed gezien dat hij de Vlamingen uit elkaar kan spelen. Bart De Wever N-VA-voorzitter

Het paleis wacht zo een moeilijke keuze. De opdracht van Magnette verlengen is een eerste optie, al heeft dat volgens insiders geen zin omdat CD&V kwaad is omdat de informateur de partij op een zijspoor heeft gezet. Een andere optie is dat N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet komt om de slaagkansen van een paars-gele regering af te toetsen.