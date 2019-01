Open VLD-voorzitster Rutten zet zich af tegen links en N-VA

‘Links wil de klok terugdraaien.’ En de N-VA kiest voor het communautaire en voor ‘stilstand, afbraak en onbestuurbaarheid’. ‘Ik zeg tegen allebei: niet met ons’, zei voorzitster Gwendolyn Rutten op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD.

Wie had gedacht dat Rutten op de nieuwjaarsreceptie van haar partij klaarheid zou scheppen over de lijsttrekkers, was eraan voor de moeite. Het is bekend dat ze wil dat vrouwen de helft van de lijsten trekken.

Dat betekent in principe zeven van de 14 lijsttrekkers. Dat leidt tot zenuwachtigheid in de rangen van Open VLD. Het consequent doordrukken van die verdeelsleutel zou onder andere betekenen dat federaal minister Philippe De Backer genoegen zou moeten nemen met de tweede plaats op de Antwerpse lijst na een vrouw.

Ook in Brussel is er de animositeit. Daar ambiëren Guy Vanhengel, Sven Gatz en Els Ampe alle drie het lijsttrekkerschap. En er zijn maar twee plaatsen die uitzicht geven op een parlementair mandaat.

Extremisten

Maar niets daarover op de nieuwjaarsreceptie, waar Rutten haar militanten toesprak in het overvolle nieuwe Brusselse museum Kanal. Rutten blikte vooruit op de verkiezingen van mei en zette zich duidelijk af tegen de sp.a, Groen en de N-VA. ‘Het klimaat is te belangrijk om mensen bij het vingertje te nemen. Onze samenleving is te belangrijk om aan extremisten te laten. En de economie is te belangrijk om aan de socialisten te laten.’

Wij willen voortdoen. Gwendolyn Rutten Open VLD-voorzitster

Volgens Rutten wil ‘links de klok terugdraaien’, waarmee ze verwees naar de ‘reconquista’ (herovering, red.) waar PS-voorzitter Elio Di Rupo het over had. De N-VA haalt dan weer ‘het communautaire spook’ van onder het stof. ‘Zij kiezen voor stilstand, afbraak en onbestuurbaarheid. Tegen allebei zeg ik: niet met ons.’

Drie prioriteiten

Open VLD wil in aanloop naar de verkiezingen het verschil maken met drie prioriteiten: klimaat, samenleving en economie. ‘Wie werkt moet daarvoor worden beloond.’ Daarom moeten de belastingen nog naar beneden, vindt Open VLD. En om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen is ‘een stok achter de deur nodig’. Die stok is de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen.

Wie denkt dat we het klimaatprobleem zullen oplossen met regelneverij, betutteling, onteigening of meer belastingen vergist zich. Gwendolyn Rutten Voorzitster Open VLD

De Vlaamse liberalen willen ook gehoor geven aan de klimaatspijbelaars. ‘Het klimaat heeft het lef van Anuna (een van de initiatiefneemsters van de actie, red.) nodig.’ ‘Hoe meer mensen inzien dat hun rekening daalt door isolatie en hernieuwbare energie, hoe meer mensen dat ook doen.’

Maar, zo waarschuwt Rutten, ‘wie denkt dat we het klimaatprobleem zullen oplossen met regelneverij, betutteling, onteigening of meer belastingen vergist zich.’

Theo Francken

Rutten had ook een sneer naar ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in petto. ‘Orde op zaken stellen op migratie. Dat hebben wij altijd gedaan. Soms met vallen en opstaan. Af en toe met eelt op onze ziel. Maar altijd eerlijk en betrouwbaar. De regels zijn de regels, voor iedereen. Maar als we de voordeur sluiten, kan het niet dat iemand aan de achterdeur vip-tickets verkoopt.’ Daarmee verwees ze naar het Mechels N-VA -gemeenteraadslid Melikan Kucam dat ervan verdacht wordt voor grof geld humanitaire visa te hebben verkocht.

We hebben opnieuw een betrouwbaar bestuur nodig. Om puin te ruimen. Om weer vertrouwen te geven. Om gewoon te doen wat moet. Daarvoor kan ons land altijd rekenen op onze Maggie. Gwendolyn Rutten Voorzitster Open VLD

Volgens Rutten heeft Francken een puinhoop achtergelaten. ‘We hebben opnieuw een betrouwbaar bestuur nodig. Om puin te ruimen. Om weer vertrouwen te geven. Om gewoon te doen wat moet. Daarvoor kan ons land altijd rekenen op onze Maggie (de huidige minister voor Asiel en Migratie, red.).’