Open VLD wil beursgang voor staatsholding FPIM

De overheidsholding FPIM, de eigenaar van Belfius, moet volgens Open VLD naar de beurs om zo de staatsschuld te verminderen.

Een beursgang van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) kan de overheid een paar miljard euro opleveren om de staatsschuld te verminderen. Dat zegt Open VLD maandag in De Standaard.

'We kunnen ons de vraag stellen of het een kerntaak van de overheid is om - naast het aanhouden van een aantal strategische belangen - een volwaardige investeringsholding te beheren', zegt Kamerlid Luk Van Biesen. Hij stelt daarom, samen met zijn collega Dirk Van Mechelen, voor om de FPIM voor een belangrijk stuk naar de beurs te brengen.

Referentieaandeelhouder

Ze vergelijken daarbij met wat in de jaren 90 en begin deze eeuw in Vlaanderen met de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) is gebeurd. 'We hebben toen het gros van de aandelen publiek beschikbaar gemaakt op de beurs', zegt Van Mechelen. 'De Vlaamse overheid is via de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) met 27 procent wel referentieaandeelhouder gebleven.'

De liberale Kamerleden benadrukken wel dat een aantal strategische belangen die in handen zijn van de FPIM, zoals dat in Bpost, onder het beheer van de federale overheid moeten blijven. Dat geldt ook voor het belang dat de overheid in Belfius overhoudt na de beursgang van de bank.

Koen Van Loo, de gedelegeerd bestuurder van de FPIM, geeft geen commentaar op het initiatief van de twee liberale Kamerleden. 'Dat is een zaak voor de aandeelhouder', reageert hij.

Klik hier als de tabel niet zichtbaar is.