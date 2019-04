Open VLD wil flexi-jobs in hele privésector

Open VLD mikt in haar economische programma voor de verkiezingen op een turbo voor de arbeidsmarkt.

'Bij de vorige verkiezingen in 2014 was versterking van de Belgische concurrentiepositie de prioriteit. De tanker is gekeerd, we zijn op de goede weg, maar we moeten nu verder doen. De komende jaren komt het erop aan in te zetten op onze arbeidsmarkt, nieuwe jobs te creëren en de openstaande vacatures sneller in te vullen.'

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten gaat in haar blauwe groeiplan voor de verkiezingen back to basics. De partij zet vol in op minder lasten, meer centen voor werkenden en een kleinere overheid. De partij presenteerde haar plannen symbolisch in de Molenbeekse codeerschool Molengeek. Dat is een favorietje van Open VLD-kopstuk Alexander De Croo, die tot de val van de regering bevoegd was voor Digitale Agenda. De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris steunt het project, dat geld kreeg van onder meer bedrijven Google en Samsung, om een soort opleidingsschool voor IT'ers te worden.

Blauwe draad

De Croo en Rutten wilden met de locatie hun 'blauwe draad' voor de verkiezingen aangeven. De partij wil 100.000 extra jobs, bovenop de banen die automatisch ontstaan door de economische conjunctuur. Het einddoel is een werkzaamheidsgraad tegen 80 procent, zoals Nederland. In België zit alleen Vlaanderen boven 70, Wallonië en Brussel zitten nog merkelijk lager.

Open VLD wil de arbeidsmarkt boosten met een reeks maatregelen. De partij wil het systeem van de flexi-jobs, waarbij werkenden en gepensioneerden fiscaal voordelig kunnen bijklussen, uitbreiden naar de hele privésector. Nu is dat enkel mogelijk in horeca en kleinhandel. De liberalen zetten ook in op een verdere daling van de personenbelasting, die 1.000 euro netto extra per jaar moet opleveren.

Werkloosheidsuitkeringen moeten uitdoven na twee jaar. De beperking van de uitkeringen in de tijd kwam verschillende keren ter sprake binnen de regering-Michel, maar die raakte er nooit uit. Het brugpensioen (SWT) wordt volledig afgeschaft. Bij dat laatste gaat Open VLD voor een radicale omslag. 'Nu krijgen mensen een toeslag om tot hun pensioen aan de dop te zitten', aldus Rutten. 'Draai dat om. Laat de vorige werkgever een toeslag betalen op het loon van mensen bij een nieuwe werkgever.'

In het plan is wel geen spoor terug te vinden van een sociale vlaktaks. Dat is nochtans een Open VLD-dada. Bij de vlaktaks wordt alles boven een belastingvrije som aan een forfaitair tarief belast. De partij houdt het bij afschaffing van één belastingschijf. Open VLD rept daarnaast met geen woord over de zware beroepen-discussie rond pensioenen of het pensioen met punten. 'Die zware beroepen zijn een lastige als je niet eerst tot één beroepsstatuut komt. Nu ging het in de kwestie van zware beroepen alleen over de overheid', stelt De Croo.

Appeltje

Open VLD heeft ook nog een appeltje te schillen met de sociale partners. Tot grote frustratie van Open VLD en N-VA draaide het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers de voorbije jaren geregeld terug wat de regering besliste. De Croo wil het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers niet langer op nationaal of sectorniveau. Sociale akkoorden moeten voortaan binnen de bedrijven zelf gesloten worden, luidt het. Daarmee zegt Open VLD hetzelfde als N-VA: de macht van de Groep van Tien breken.

De partij wil ook 1 procent van het bruto nationaal product besparen op de overheid. Dat komt neer op 4,5 miljard euro. Dat bedrag ligt nog ver van de 11 miljard die er bespaard moet worden om een begrotingsevenwicht in 2021 te bereiken, terwijl Open VLD tegelijk inzet op extra lastenverlagingen. De 100.000 jobs zouden de schatkist alvast 2,5 miljard opleveren aan belastingen. De partij rekent op groei, en jobs die daar het gevolg van zijn, om de zware sanering te verzachten. Maar Rutten ontkent niet dat een karwei ligt te wachten.

1 Overheidsbeslag Open VLD wil ook 1 procent van het bruto nationaal product besparen op de werking van de overheid.