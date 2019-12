Open Vld wil werkzoekenden in flexi-jobs

De eindejaarsperiode is een drukke periode voor winkels, bakkers en slagers. Elke extra helpende hand is dan welkom. Alleen kampen zelfstandigen vandaag met een personeelstekort, omdat veel studenten aan het blokken zijn, zei zelfstandigenorganisatie NSZ eerder. De flexi-jobs zijn volgens het syndicaat een goed systeem om een tijdelijk personeelstekort op te vangen.

Open Vld is het daar mee eens. 'Zelfstandigen snakken naar extra werkkrachten, terwijl werkzoekenden op zoek zijn naar extra ervaring tijdens hun zoektocht naar een job. Daarom mijn voorstel: laat werkzoekenden tijdelijk flexi-jobben als opstap naar een volwaardige job. Bijvoorbeeld maximaal 6 maanden op een periode van een jaar, zodat ze niet in dit systeem blijven hangen', zegt Lachaert zondag.

Bouw

Hij wijst er op dat niet enkel winkels, maar ook bijvoorbeeld bouwbedrijven vragende partij zijn. 'Werkzoekenden kunnen bijvoorbeeld in de week een bouwopleiding volgen bij de VDAB, en nadien één dag per week de stiel leren op de werf. Zo hebben ze een grotere kans dat ze doorgroeien naar een vaste job in de bouw, waardoor meer knelpuntvacatures ingevuld worden en er zo ook minder nood is aan gedetacheerden uit het buitenland. Een win-win voor iedereen.'