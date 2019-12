Open Vld zegt nee tegen besparing van 765.000 euro op partijdotatie

Dat was het plan - een symbool om het protest te counteren. Maar die besparing komt er niet: Open Vld weigert steun. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag.

765.000 euro: zoveel zou het Vlaams Parlement besparen op de dotaties van de partijen. Want ook voor de politiek moet een besparing van 6 procent gehanteerd worden, vindt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

Ze wilde ook voor 860.000 euro snoeien in de werking van het parlement. Maandag legde ze haar voorstel op tafel in het Bureau van het Vlaams Parlement, waar de fractieleiders bijeenkomen. Vijf van de zes aanwezige partijen waren gewonnen voor het idee. Eentje niet: Open Vld. En dus sneuvelde het plan, want Homans wou een consensus tussen alle partijen.