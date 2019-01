Open clash dreigt bij Brusselse liberalen

De keuze van de liberale partijtop om aan het hoofd van de lijsten voor de verkiezingen de helft vrouwen te zetten leidt tot zenuwachtigheid. In Brussel dreigt een open clash.

Eind vorig jaar kondigden liberaal partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo aan dat de helft van de lijsttrekkers vrouwen moeten zijn. ‘Het stond in de sterren geschreven dat dat tot problemen zou leiden’, zegt een liberale bron.

Om die reden voegde Els Ampe onlangs de daad bij het woord en stelde ze zich kandidaat als lijsttrekker in Brussel. Tot grote woede van Brussels minister Guy Vanhengel, die zichzelf als Brussels lijsttrekker ziet. Ook voor Sven Gatz ligt het moeilijk, omdat hij als Vlaams minister het Vlaams lijsttrekkerschap ambieert.

Dat Ampe zich kandidaat stelde, is enigszins verrassend, want het zou de bedoeling zijn dat Vanhengel - mocht hij opnieuw minister worden - in de helft van de legislatuur de fakkel zou doorgeven. Maar echte garanties heeft Ampe daar niet over.

Schermvullende weergave Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) wil de lijst voor het Brussels Parlement trekken. ©BELGA

Daarom koos ze voor de vlucht vooruit, goed wetende dat Rutten en De Croo er belang aan hechten dat er evenveel vrouwen als mannen aan het hoofd van de lijsten staan.

Gentse herinneringen

Desnoods wil Ampe de leden laten stemmen. Dat roept nare herinneringen op aan Gent, omdat niemand weet hoe zo’n stemming uitdraait. In Gent werd Christophe Peeters als schepen weggestemd. Of aan de stemming die bij de vorige verkiezingen plaatsvond tussen Mathias De Clercq en Jean-Jacques De Gucht, waarbij die laatste het onderspit dolf.

De vraag is of het ook in Brussel tot een stemming zal komen. Voor Rutten is het een moeilijke oefening. Ze kan Vanhengel niet zomaar overrulen. Hij heeft Open VLD altijd in de Brusselse regering geloodst, onder meer door zijn goede relaties met de Franstalige socialisten (PS).

Ampe daarentegen wil af van de band tussen Open VLD en de PS. Volgens insiders kan dat betekenen dat Open VLD er de volgende keer niet alleen in Brussel-stad niet meer bij is, maar ook niet meer in de Brusselse regering.

Antwerpen

Niet alleen in Brussel is de spanning te snijden, ook in Antwerpen is dat het geval. Ook daar wordt naar een vrouwelijke lijsttrekker gezocht. Dat zou betekenen dat Philippe De Backer, nu minister in de regering-Michel, de lijst niet zou trekken. Bart Somers lijkt een certitude als Vlaams lijsttrekker. En dat is niet naar de zin van De Backer. Het is ongewoon dat een uittredend minister de lijst niet trekt, luidt de redenering. De Backer laat verstaan dat hij mogelijk uit de politiek stapt en in de privé aan de slag gaat.

Voor Vlaams-Brabant is er geen probleem, want daar zijn er met Rutten en Maggie De Block al twee vrouwen. Voor Oost-Vlaanderen met De Croo en Carina Van Cauter is er ook een evenwicht, net als in Limburg met Kamerfractieleider Patrick Dewael en minister van Energie Lydia Peeters.