Opnieuw gevallen met Britse coronavariant gevonden

Na eerder een Leuvens lab heeft nu ook Antwerps onderzoek nieuwe besmettingen met de gevreesde Britse coronavariant aan het licht gebracht.

Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in de Kamer. Bij een experiment met positieve stalen in Antwerpen zijn van de 17 onderzochte gevallen zes positieve gevallen met de gevreesde Britse variant gevonden.

Het gaat over gevallen uit Antwerpen van na 2 januari, aldus Vandenbroucke. 'Ze hebben 17 clusters van patiënten onderzocht waarvan op basis van de eerste PCR-test kon gezegd worden dat het een verdacht staal was. Negen werden niet bevestigd als zijnde de Britse variant, maar acht wel, goed voor 18 gevallen. Zes van die acht zijn met sequentering - een wetenschappelijk term voor het genetisch in kaart brengen van het virus - effectief bevestigd als de Britse variant.'

Geen band met buitenland

Drie clusters hebben geen band met het buitenland, vijf wel. De besmettingen in die drie clusters zijn dus in ons land opgelopen. 'De variant circuleert dus ook in België en hangt niet altijd samen met reisverkeer, maar soms wel. Het gaat daarbij niet altijd over het Verenigd Koninkrijk, maar ook over Zwitserland, Dubai en Libanon', aldus Vandenbroucke.

Volgens de minister gaat het tot nu om individuele gevallen. Maar hij toont zich wel ongerust over de bevindingen van het experiment. De variant van het virus circuleert dus wellicht veel meer in België dan de tot nu toe ontdekte gevallen suggereren. Vandenbroucke laat nog weten dat hij uiterlijk vrijdagavond een analyse verwacht van experts om te weten wat hij moet doen.

Nu we er systematisch naar zoeken, zal wellicht snel blijken dat die buitenlandse varianten hier al langer zijn en meer circuleren dan we dachten. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

'Nu we er systematisch naar zoeken, zal wellicht snel blijken dat die buitenlandse varianten hier al langer zijn en meer circuleren dan we dachten. Er zullen nog veel meer gevallen opduiken', stelt ook de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht aan De Tijd. Woensdag raakte al bekend dat het universitair lab in Leuven ook nieuwe buitenlandse stammen bij patiënten in ons land ontdekte, zes Britse en de allereerste Zuid-Afrikaanse mutant.

Nationaal platform

Het gaat om stalen die positief testten in de labs die onderdeel zijn van een netwerk van universitaire labs in een nationaal platform. Zij zijn met centen van de overheid een project begonnen om stalen structureel te screenen op mutaties. Dat initiatief kwam er door toenemende ongerustheid over oprukkende mutanten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en intussen ook Japan en Brazilië.

De Britse variant - die zo goed als zeker besmettelijker is dan de klassieke virusstam bij ons - wordt mee verantwoordelijke geacht voor een besmettingsgolf in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook in Nederland leidt de ontdekking van de Britse variant tot paniek.

Bij positieve gevallen wordt met een specifieke PCR-test onderzocht of het om de variant gaat. De normale methode is dat via sequentering de genetisch code in kaart wordt gebracht. Het alternatief is dat wordt gekeken naar de afwezigheid van een specifiek gen (S-drop-out in wetenschapstermen) en de aanwezigheid van andere genen (die wijzen op hoge virale ladingen). Als dat het geval is, is dat het sein om te vermoeden dat het om de Britse variant gaat.