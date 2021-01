Opnieuw man overleden in Brusselse politiecel

Voor de tweede keer in enkele weken is een man overleden nadat hij in Brussel door de politie was opgepakt. Het Comité P, dat de politiediensten controleert, is een onderzoek begonnen.

Het gaat om een Algerijnse dertiger die maandag administratief was aangehouden en dinsdag in zijn cel overleed. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend. Het heeft de inbeslagname bevolen van de bewakingsbeelden van het cellencomplex waar de man zat opgesloten en van diens vrijheidsberoving.

Zowat tien dagen geleden overleed de 23-jarige Ibrahima Barrie in een Brusselse politiecel, waarna rellen uitbraken in Brussel. Eerder kwam ons land in opspraak, nadat choquerende beelden waren opgedoken over een brutaal politieoptreden in Charleroi. Dat leidde tot het overlijden van Jozef Chovanec in februari 2018.