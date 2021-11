Opnieuw politiek getouwtrek over migranten in Noordwijk

Vanuit Brussel wordt voor de zoveelste keer op een clash met de federale overheid aangestuurd over de situatie van de migranten rond het Noordstation.

Het ongenoegen over de toenemende onveiligheid in de Brusselse Noordwijk langs de Kanaalzone krijgt een nieuwe episode. De burgemeesters van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-Node - die samen de politiezone Noord vormen - maken zich grote zorgen over het toenemende geweld, een gevolg van drughandel, prostitutie en andere vormen van criminaliteit.

Opvorderen politie

Emir Kir (partijloos, Sint-Joost), Cécile Jodogne (DéFI, Schaarbeek) en Ridouane Chahid (PS, Evere) vragen in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) om bijstand en meer middelen om de veiligheid in de Noordwijk te verbeteren. Zo niet dreigen ze ermee bepaalde toegangen tot het Noordstation af te sluiten en de federale politie op te vorderen voor handhaving.

Asielcrisis houdt aan De Belgische asieldiensten blijven worstelen om iedereen zijn recht op een aanvraag tot de vluchtelingenstatus en daaraan gekoppelde opvangplek te garanderen. De Brusselse politie moest zondag aan het aanmeldcentrum het Klein Kasteeltje zelfs een geïmproviseerd minitentenkamp afbreken, meldt de nieuwszender Bruzz. Het kamp was opgetrokken door mensen die beschutting zochten tegen de kou en de regen bij het vormen van een wachtrij om maandag een asielaanvraag in te dienen. Door capaciteitsgebrek in de opvang krijgen gezinnen, vrouwen en kinderen voorrang en is er weinig ruimte voor single mannen. Dat verklaart waarom zich in het weekend al een wachtrij vormt. De Belgische asieldiensten zijn tussen 29 oktober en 19 november in 92 dossiers van asielzoekers veroordeeld omdat er geen opvang voor hen kon worden voorzien op de dag van hun aanmelding. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gezegd in de Kamer.

Volgens de burgemeesters kan alleen de federale overheid structureel iets veranderen aan de situatie. De problemen worden toegeschreven aan de grote groep migranten die zich ophoudt in en rond het Noordstation. Het gaat om de mensen - veelal uit Eritrea en Soedan - die het station al jaren als uitvalsbasis gebruikt om via snelwegparkings in trucks te klimmen en zo het Kanaal proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door de opgevoerde bewaking lukt dat steeds minder, waardoor de migranten zich steeds vaker in rubberbootjes wagen aan de gevaarlijke passage over de Noordzee.

'De acties van de lokale politie hebben geen resultaat omdat het grootste deel van de betrokkenen niet uitgewezen kan worden. Daarom kunnen ze door de vreemdelingendienst niet worden vastgehouden en worden ze dus gewoon weer vrijgelaten', luidt het.

Aanzuigeffect

De migranten zouden een beroep kunnen doen op opvang door een aanvraag te doen om erkend te worden als vluchteling. Maar de meesten doen dat niet omdat ze naar het VK willen. Niet alle problemen in de Noordwijk zijn overigens aan hen toe te schrijven. Rond de migranten klitten andere problemen samen, zoals groepen mensen zonder verblijfsrecht, daklozen en andere haveloze mensen. Dat creëert een aanzuigeffect voor criminele fenomenen, met stadsbendes die van de chaotische en vaak wetteloze situatie rond Brussel-Noord gebruikmaken om van de wijk hun actieterrein te maken.

'Wij herinneren de minister van Binnenlandse Zaken eraan dat zij naast de gemeentelijke autoriteiten kan optreden bij problemen van openbare orde die zich over het grondgebied van meerdere gemeenten uitstrekken, of als het algemeen belang een interventie noodzaakt. Het federale niveau heeft ook autonomie over de algemene administratieve politie, de vreemdelingenpolitie en de spoorwegpolitie die belast is met de openbare orde in de treinstations', schrijven de burgemeesters.