Oprichter Agalev overleden...

De oprichter van Agalev, pater Luc Versteylen, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat wordt bevestigd bij Groen.

Luc Benoit Valérie Jean Laurent Marie Versteylen, een jezuïet en priester die bekend raakte vanaf de late jaren zestig als activist en later als stichter van de groene beweging Agalev, is woensdag overleden.

Versteylen spoorde mensen aan om anders te gaan leven. Hij vond daarbij een eigen taal uit, waarbij de 'diepste draai' wellicht het meest is bijgebleven.

Versteylen plooide al gauw terug op de brouwerij in Viersel, dat hij in de jaren zeventig uitbouwde 'als een eilandje waar alles kan en alles mag'. Het bezinningscentrum kreeg met heel wat vooroordelen af te rekenen. Het zou een sekte zijn of een drugshol.