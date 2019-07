Opslag voor bijna half miljoen bedienden

Er is een sectorakkoord in het grootste paritair comité van het land: het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200).

In het PC200 kan, naast de verhoging van 1,1 procent van barema's en reële lonen, ook een deel worden omgezet in een evenwaardig voordeel, zoals maaltijdcheques. Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord afgesloten worden.

Fietsvergoeding

Naast de invulling van de koopkracht is er ook het luik mobiliteit. Nieuw is de fietsvergoeding. In sommige bedrijven is er nu al zo'n fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. Vanaf 1 juli 2020 wordt ze verplicht. Ze zal 10 cent per kilometer bedragen, met een maximum van 40 kilometer heen en terug.