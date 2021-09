Oud-topman Kansspelcommissie krijgt jaar cel met uitstel

De correctionele rechter in Brussel heeft de gewezen directeur-generaal van de Kansspelcommissie, Peter Naessens, veroordeeld omdat hij de mails liet onderscheppen van zijn voorzitter.

De vuile oorlog aan de top van de Belgische waakhond voor de goksector eindigt met forse juridische gevolgen. De correctionele rechtbank van Brussel heeft de oud-topman van de Kansspelcommissie, Peter Naessens, in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van twaalf maand met uitstel en een boete van 24.000 euro, waarvan een derde met uitstel. Zijn toenmalige IT-directeur Norbert Boyen kreeg acht maanden cel en 20.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel.

Schermvullende weergave Peter Naessens.

In opdracht van Naessens hackte Boyen de mailbox van Etienne Marique, kopieerde hij een aantal mails en zette die op een USB-stick. Marique was toen de voorzitter van de Kansspelcommissie. Marique liet zich eerder ook niet onbetuigd in zijn twist met Naessens. Marique werd opzij geschoven als voorzitter toen bleek dat hij Naessens en Boyen er onterecht van had beschuldigd servers van de Kansspelcommissie gestolen en verkocht te hebben.

Tal van malversaties

De klacht van Marique leidde daarna indirect wel tot de val van Naessens en Boyen. Een onderzoek door het Centrum Integriteit (CINT), een afdeling van de federale ombudsdienst, bracht tal van malversaties aan het licht. Een daarvan was het onderscheppen en lezen van Mariques mails door zijn toplui. De toenmalige bevoegde minister Koen Geens (CD&V) gebruikte het rapport om sancties op te leggen. Naessens en Boyen verdwenen van het toneel.

Zowel Naessens als Boyen bekende de feiten. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten, ook omdat Boyen en Naessens als leden van de Kansspelcommissie officieren van gerechtelijke politie waren. 'De feiten zijn uitermate ernstig', klonk het in het vonnis. 'Beiden hebben als topambtenaar misbruik gemaakt van hun bevoegdheid en daarmee elke ethiek geschonden die verbonden is aan hun functie.'

Volgens de verdediging maakte het hele verhaal deel uit van een machtsstrijd in de Kansspelcommissie. 'Etienne Marique was al twintig jaar voorzitter, terwijl een voorzitter hoogstens twee termijnen van zes jaar kon doen', zei Anne Marie De Clerck, de advocate van Peter Naessens.

Schermvullende weergave Etienne Marique. ©Thierry du Bois

'Mijn cliënt is in 2015 directeur geworden nadat zijn voorganger, Marc Callu, was opgestapt en adviseur was geworden van een belangengroep van gokbedrijven. Als directeur van het secretariaat wilde mijn cliënt komaf maken met een aantal wantoestanden en de bemoeienis van de politiek benoemde commissie. Dat werd hem niet in dank afgenomen.'

Gestolen servers

Om Naessens een hak te zetten diende Marique in mei 2019 een klacht in over de zogenaamd gestolen servers, aldus nog de verdediging. 'Nog geen dag nadat mijn cliënt verhoord was in het tuchtonderzoek naar die beweerde diefstal werden hij en ik al gecontacteerd door een journalist van La Dernière Heure en stond het hele verhaal in de krant. Het was duidelijk dat gelekt was en het de bedoeling was mijn cliënt zwart te maken. Om zich te kunnen verdedigen is hij op zoek gegaan naar de bron van het perslek. Dat was een noodsituatie.'

Recht van verdediging

Volgens de verdediging was de strafvordering onontvankelijk omdat het Centrum Integriteit de hacking op het spoor kwam toen het een mail kon lezen die Naessens naar zijn advocate had gestuurd. Naessens was ook verplicht mee te werken aan het onderzoek van het Centrum Integriteit, wat zijn rechten van verdediging zou schenden.