Ouders overleden Iraakse peuter eisen parlementair onderzoek

De ouders van Mawda Shawri, een 2-jarig Iraaks kind dat vorige week stierf door een verdwaalde politiekogel, willen antwoorden bij de dood van hun dochter.

De Iraaks-Koerdische ouders van het kind hebben op een persconferentie hun versie van de feiten gegeven. Het kind stierf afgelopen woensdag na een achtervolging van mensensmokkelaars door een verdwaalde politiekogel op een snelwegparking nabij het Waalse Bergen. Een agent loste het dodelijke schot toen de chauffeur van de bestelwagen de politie probeerde te rammen.

Het publieke optreden van de ouders komt er na een gesprek met premier Charles Michel (MR) eerder op de dag. Michel betuigde het gezin zijn medeleven. Het onderhoud kwam er na dagen van politiek rumoer over de dood van het kind.

De ouders treden nu samen met hun advocaat naar buiten met hun versie van de feiten. Volgens de vader werd de bestelwagen, met daarin ongeveer 25 mensen, achtervolgd door vier politiewagens. De familie van Mawda zat naar eigen zeggen vooraan naast de chauffeur, terwijl er zich achterin nog een familie van Iraakse Koerden bevond. Die zouden de ruiten achterin stukgeslagen hebben om via het raam te tonen dat er zich kinderen in het voertuig bevonden.

Ambulance

De familie is ondanks het gesprek met Michel boos over het optreden van de politie. 'Een politieman diende nog eerste hulp toe, maar het was 20 tot 30 minuten wachten op een ambulance. De ouders mochten niet mee met het kind en hoorden pas in de loop van vrijdag, nadat ze in een cel vastgehouden werden, dat hun dochter overleden was', stelt hun advocaat Olivier Stein.

De versie van de ouders komt volgens Stein niet overeen met de versie van het parket. 'Daarom vragen we een onafhankelijk onderzoek. We verwachten snel resultaten van het onderzoek en zelfs een arrestatie', aldus Stein. 'Ook vragen we een onafhankelijke parlementaire onderzoekscommissie.'

Premier Michel had al aangekondigd dat er een 'volledig onafhankelijk onderzoek' komt. Het Comité-P, de politiewaakhond die aan het parlement rapporteert, is een onderzoek begonnen naar de gebeurtenissen. Het is opmerkelijk dat Michel dat beklemtoont. Het Comité-P controleert voortdurend het optreden van politie en de structuur is erop gericht dat in alle onafhankelijkheid te doen. De uitspraken van de premier tonen hoe heetgebakerd het politieke debat over de dood van de peuter verloopt.

'Ik vraag iedereen, de meerderheid en de oppositie, om respect te tonen', zei Michel. Hij liet verstaan dat het drama niet politiek gerecupereerd mag worden.

Afgelopen weekend kwam het tot een frontale clash tussen de MR en de oppositiepartij Ecolo. Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi vond de dood van het kind de verantwoordelijkheid van de regering. Die vaart volgens haar een veel te harde koers over asiel en migratie.

Bij de groenen werd de gelijkenis gemaakt met de affaire-Semira Adamu. De Nigeriaanse uitgeprocedeerde asielzoekster stikte in 1998 bij haar gedwongen uitwijzing omdat een politieman te hard een kussen op haar gezicht drukte. Dat leidde tot het ontslag van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, de socialist Louis Tobback.

De MR reageerde woest op de vergelijking en het 'linkse populisme'. 'Of de politie volgde de regels en dan is het een dramatisch incident zonder politieke consequenties. Of de politie volgde de regels niet, maar dan is de minister ook niet verantwoordelijk. De dood van de peuter heeft niets te maken met gangbare politiepraktijken die afgedekt zouden worden door de minister', stelt George-Louis Bouchez, het hoofd van de MR-studiedienst.

Betogers

Enkele honderden betogers eisten woensdagavond in Brussel het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In hun ogen is de dood van Mawda een illustratie van het foute Belgische asiel- en migratiebeleid, waar Jambon en Francken de verantwoordelijkheid voor dragen.

Mensenrechten- en vluchtelingen-ngo's zijn verontwaardigd. 'Wat België doet, maakt mensensmokkelaars rijk. Ons land duwt migranten in hun handen. Nu betalen we voor de gevolgen', stelt Alexis Deswaef, voorzitter van de Franstalige Liga voor Mensenrechten.

'Elke keer spreekt Jambon stoere taal. Hij zal politieacties voeren in het Brusselse Maximiliaanpark tot het probleem is opgelost. Maar daar los je juist niets mee op. Ik ben ook bang dat politiemensen beginnen te denken dat ze meer mogen dan de wet voorschrijft. Ze horen wat Jambon zegt. Zelfs als ze voor de harde aanpak kiezen, weten ze dat de minister hen altijd in bescherming neemt.'

Jambon is door het tragische voorval meer dan ooit overtuigd dat zijn aanpak de juiste is. 'Er kan niet hard genoeg tegen de mensensmokkel worden opgetreden. We hebben te maken met een malafide systeem, waarin mensen zonder scrupules in levensgevaar worden gebracht. Het is onaanvaardbaar dat een kind de speelbal van criminelen wordt', klinkt het bij zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

Dolle rit

Mawda Shawri, haar ouders en 27 anderen zaten achterin een bestelwagen met valse nummerplaten toen de politie op de snelweg E42 bij Namen de achtervolging inzette. Zeventig kilometer verder eindigde de dolle rit. De chauffeur probeerde met de bestelwagen een politiewagen te rammen en een agent vuurde een schot af. Het zou gaan om een afgeketste kogel die van baan veranderde en het kind raakte.

Uit de eerste getuigenissen van de ouders blijkt dat het kind in Duitsland geboren is. De ouders vluchtten in 2015 uit Koerdisch Irak. Het gezin vertrok vorig jaar uit Duitsland en belandde via Frankrijk in het Verenigd Koninkrijk. Dat land stuurde het gezin terug naar Duitsland. Daar zijn ze wellicht voor het eerst in de EU geregistreerd en dus moeten ze volgens de Europese regels daar hun asielprocedure doorlopen.

Het gezin probeerde met de hulp van mensensmokkelaars via de laadruimte van een truck illegaal het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Sinds een aantal weken zat de familie in een migrantenkamp in Noord-Frankrijk, vanwaaruit ze de oversteek probeerde te maken. De nacht van het dodelijke incident probeerde ze opnieuw via verschillende snelwegparkings in de buik van een truck naar Engeland te raken.