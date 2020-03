Overheid betaalt helft van Belgische beroepsbevolking

Sinds dinsdag zijn 1.075.000 Belgen tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Tel daar de 391.000 landgenoten in klassieke werkloosheid, de 843.000 ambtenaren en leerkrachten en de 647.000 werknemers uit de zorgsector bij en je komt aan bijna 3 miljoen landgenoten die betaald of gesubsidieerd worden door de overheid. Op een totale beroepsbevolking van 5,45 miljoen Belgen is dat meer dan een op twee.

Volgens een studie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) loopt de economische schade van de coronacrisis op tot 2,4 miljard euro per week. Als het huidige regime van lockdown light zes weken duurt, overleven we dat, zegt het VBO. Als de overheidsbeperkingen langer dan twaalf weken aanslepen, dreigt de schade zwaarder uit te vallen.

Vitale sectoren

In de federale regering valt te horen dat vooral gekeken wordt naar voorstellen die wettelijk haalbaar zijn en de begroting niet nog meer doen ontsporen. De maatregelen die het meest kans maken, zijn het wegwerken van de wettelijke en financiële drempels om tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet en brugpensioen te cumuleren met een flexi-job of een tijdelijke job in kritische sectoren als de voeding of het transport.