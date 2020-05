Overheid betaalt immuuntest corona terug

Zo’n serologische test onderzoekt of een patiënt over antilichamen tegen het coronavirus beschikt. Dat betekent doorgaans dat er een besmetting met het virus is geweest en een immuunreactie van het lichaam heeft plaatsgevonden.

Vals negatief

De test wordt terugbetaald voor wie ziek is en coronasymptomen vertoont, maar niet meteen getest werd of negatief heeft getest via de klassieke test. Met die klassieke test wordt uitgezocht of iemand het virus in zich draagt. In sommige gevallen kan bij iemand die ziek is het virus al uit het lichaam zijn verdwenen of kan er bij het testen een foutje zijn gebeurd, waardoor een uitgevoerde test vals negatief is.