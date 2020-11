Overheid gaat privégeld mobiliseren voor relance

De overheid mikt op 10 tot 20 miljard euro extra om te investeren in een relance van de economie.

Dat geld moet in eerste instantie komen van subsidies van het Europese herstelprogramma. België kan aanspraak maken op 5,15 miljard euro. Het is de bedoeling daar een hefboom op te zetten door privaat kapitaal te mobiliseren. ‘We schatten zo tot een bedrag te komen dat twee à vier keer groter is (dan de 5,15 miljard euro, red.)’, zegt staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) in een interview.

Het geld gaat naar investeringsprojecten die het economisch herstel stutten. Zaak is snel uit te maken welke projecten dat zijn, want de Europese Commissie eist van de lidstaten dat ze tegen 30 april een duidelijk plan klaar hebben.

Het kabinet van Dermine leidt de werkgroepen waarin de federale overheid en de deelstaten daarover moeten beslissen. Er wordt gekeken naar investeringen in vijf domeinen: vergroening, digitalisering, mobiliteit, solidariteit en productiviteit.

Als de relance op de juiste manier vorm krijgt, biedt dat volgens de Franstalige socialist een kans om onze economie te moderniseren en in te spelen op een paar structurele uitdagingen waar we ook zonder de pandemie voor staan. ‘De coronacrisis is een drama, en de gevolgen zijn zwaar. Maar het is een kans om ons systeem te veranderen.’

Het geld gaat naar vijf domeinen: vergroening, digitalisering, mobiliteit, solidariteit en productiviteit.

Het is cruciaal dat de federale overheid en de deelstaten tot een akkoord komen over waar het geld naartoe moet vloeien. Zoiets is niet gemakkelijk, leert het verleden. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) eist ruim 3 miljard op uit de pot. Dermine spreekt over een ‘constructief’ overleg. ‘Iedereen beseft dat we moeten gaan voor die projecten die ons het meest opbrengen.’