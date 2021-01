Overheid kreeg nog nooit zoveel klachten over webshops

Nog nooit hebben de Belgen bij de overheid zoveel klachten ingediend over webshops. De piek is zowel bij buitenlandse als bij Belgische websites merkbaar. Staatssecretaris Eva De Bleeker wijt de forse toename aan de lockdown en fraudeurs die de coronacrisis gebruikten om burgers op te lichten.

Sinds de Economische Inspectie haar Meldpunt lanceerde in februari 2016, zijn al 22.158 klachten ingediend over buitenlandse e-commercewebsites. Maar nog nooit zijn er zoveel klachten binnengestroomd als het afgelopen jaar. De volledige cijfers voor 2020 zijn er nog niet, maar alleen al tot 21 oktober kwamen er vorig jaar 7.541 meldingen binnen, terwijl er in heel 2019 5.264 meldingen waren over buitenlandse webshops. Ook over Belgische webshops is vorig jaar een recordaantal klachten ingediend: 6.345 of bijna dubbel zoveel als in heel 2019, toen er 3.677 meldingen waren.

‘Het aantal meldingen over aankopen op e-commercesites nam vorig jaar fors toe. De gezondheidscrisis heeft zeker een sterke impact gehad op de cijfers van 2020’, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD), die de cijfers ook bezorgde aan senator Peter Van Rompuy (CD&V). ‘De lockdownmaatregelen hebben de consumenten ertoe aangezet hun aankopen online te doen. En fraudeurs hebben in deze crisis nieuwe opportuniteiten gevonden om burgers op te lichten.’

We moeten een uniek loket oprichten waar consumenten terechtkunnen met al hun vragen en problemen. Eva De Bleeker Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

Ook als we kijken naar alle meldingen die de voorbije vijf jaar zijn ingediend over zowel binnen- als buitenlandse webshops, gingen veruit de meeste klachten over frauduleuze praktijken. Het ging om bijna de helft (10.173) van de 21.403 klachten die sinds 2016 zijn ingediend over Belgische webshops. Bij de buitenlandse sites gaat het zelfs om meer dan de helft (13.220) van alle 22.158 klachten. Op een verre tweede plaats kwamen klachten over het niet leveren van het product of de dienst waarvoor betaald werd.

Wat doet de Economische Inspectie met die duizenden klachten? Voor Belgische webshops kijken de inspecteurs na of inbreuken zijn gepleegd op de regels over verkoop op afstand. Als dat het geval is, wordt een waarschuwing gegeven. Als het bedrijf daar geen gevolg aan geeft, wordt een proces-verbaal verstuurd. Voor buitenlandse sites liggen de zaken veel moeilijker. Dan is de inspectiedienst vooral afhankelijk van haar buitenlandse evenknie om in te grijpen.

Waakzaam

De woordvoerster van de overheidsdienst Economie, Chantal De Pauw, spoort iedereen aan waakzaam te zijn. ‘Online shoppen is snel en gemakkelijk. Helaas komt ook hier fraude voor. We vragen aan de consument zich goed te informeren, zodat hij niet in de val trapt. De overheidsdienst Economie publiceert waarschuwingen via sociale media, zoals de Facebook-pagina Pasoplichting, via persartikels en op onze website.’