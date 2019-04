Overheid mag geen illegale gezinnen met kinderen meer opsluiten

De regering moet na een jaar alweer stoppen met de opsluiting van families, ouders en hun kinderen, zonder verblijfsrecht in afwachting van hun uitzetting. De raad van state schorst de wettelijke regeling die daarrond was uitgewerkt, nadat een aantal mensen- en kinderrechtenorganisaties een procedure waren opgestart.

Frankrijk

De raad van state volgt nu die redenering in België. 'De regeling wordt geschorst omdat ze niet uitsluit dat jonge kinderen kunnen opgesloten worden op plekken waar ze blootgesteld kunnen worden aan grote geluidshinder door de nabijgelegen luchthaven en dit terwijl de opsluiting tot een maand kan duren.' Het gesloten centrum in Steenokkerzeel, waar er een aparte, afgesloten afdeling is ingericht voor familiewoningen, ligt vlakbij de luchthaven van Zaventem.