Overheid voert jacht op corona-mutanten op

De overheid broedt op extra maatregelen om de opmars van virus-mutaties uit het buitenland in te dammen. Na de hoera-stemming over vaccins gooit een groeiend landen er het blok op uit schrik voor een nieuwe corona-golf.

In de Belgische universitaire testlabo's is er een groeiend aantal gevallen die besmet blijken met virus-varianten uit het buitenland. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) meldt in Antwerpen zeker zes en mogelijk acht clusters die een hit zijn op de Britse variant. In Leuven is er intussen ook een allereerste geval die teruggaat op een mutatie die zich voordeed in Zuid-Afrika. En ook Gent ontdekte vier Zuid-Afrikaanse stammen. Het is op zich normaal dat virussen muteren, alleen zijn er duidelijke aanwijzingen dat de Britse en Zuid-Afrikaanse mutatie bijzonder besmettelijk zijn. Zieker maken ze patiënten volgens eerste onderzoek niet, maar dat neemt niet weg dat een explosie aan mogelijke besmettingen ultiem tot een nieuwe run op onze zorg en voor veel sterfgevallen zorgt.

Corona-golf

In Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt een corona-golf toegeschreven aan de Britse mutatie. Al moet erbij gezegd dat er voor en rond kerst nogal soepel is omgesprongen met de coronaregels. Maar de beelden met loeiende ambulances, overvolle intensieve zorg-afdelingen en oververmoeide dokters doet beleidsmakers schakelen. Van Frankrijk over Nederland tot Duitsland: avondklok wordt ingevoerd of verstrengd en op de in- en uitstroom aan de grens wordt nog scherper toegezien. Dat de kwestie bijzonder ernstig wordt genomen, bewijst ook een speciale vergadering bij de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de corona-mutanten.

Ook in ons land schakelt de politiek. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wacht op een advies van het expertencomité GEMS, de expertengroep die het corona-beleid mee aanstuurt. Voorzitter Erika Vlieghe stelt dat er met man en macht wordt gewerkt om die zo snel mogelijk bij de premier te krijgen. Frank Vandenbroucke heeft een analyse besteld bij het corona-commissariaat - dat het wegens ziekte wel even zonder zijn chef Pedro Facon moet stellen - met de bedoeling te kijken wat mogelijk extra nodig is.

Overlegcomité

Her en der werd in de Wetstraat gefluisterd dat de topministers van federale en regionale regeringen vrijdag vervroegd zouden worden bijeengeroepen. Maar premier De Croo liet in het parlement weten vast te houden aan de eerder vastgelegde timing. De datum voor het volgende overlegcomité blijft geprikt op volgende week 22 januari. Dat is vorige week zo beslist omdat de coronacijfers te slecht zijn om snel werk te maken van versoepelingen. De Croo herhaalde donderdag nog eens dat het door de situatie momenteel onmogelijk is nu perspectief te geven over versoepelingen. Meteen verlengde hij een steunmaatregel voor zelfstandigen.

De kans is echter groot dat extra verstrengingen rond opsporing van mutanten en grensbeleid en reizen worden aangekondigd. De experts zouden daar volgens onze info op aansturen, met steun van de ministers voor volksgezondheid. Mogelijk wordt nog strenger gecontroleerd wie ons land binnenkomt. Daarbij is de vraag of het nog veel langer toegelaten zal zijn zich te onttrekken aan de verplichte test en quarantaine voor inwoners van België die minder dan 48 uur in het buitenland zijn. Een aantal experts pleit zelfs onomwonden voor het volledig sluiten van de grens, maar daar is politiek bijzonder weinig animo voor.

Het is intussen duidelijk dat virus-mutaties al langer bij ons circuleren, en doorgegeven wordt aan mensen die niet in het buitenland zijn geweest. 'Nu we er systematisch naar zoeken, zal wellicht snel blijken dat die buitenlandse varianten hier al langer zijn en meer circuleren dan we dachten. Er zullen nog veel meer gevallen opduiken', stelt ook de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht aan De Tijd. Hij verwijst naar het project van een aantal Belgische uniefs om structureel naar mutaties te gaan speuren.