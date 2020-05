Overheid vreest voor blijvende schade aan economie

Het ergste bloeden in de omzetcijfers lijkt gestelpt voor de Belgische bedrijven. Toch waarschuwt de economische adviesgroep van de overheid voor blijvende schade aan de economie

'De Belgische economie lijkt geleidelijk recht te krabbelen. Het omzetverlies dat de bedrijven rapporteren ten opzichte van de periode van voor de crisis is voor de derde week op rij verkleind. Maar de verbetering blijft gering en de ondernemingen wijzen op een verhoogd faillissementsrisico, in het bijzonder voor sectoren waarvoor dat risico al groot was.'

Dat blijkt uit een enquête bij ruim 4.000 bedrijven op vraag van de Economic Risk Management Group (ERMG). Dat is de adviesgroep onder leiding van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, en de gewezen topambtenaar en crisismanager voor de overheid Piet Vanthemsche, die de regering bijstaan in de coronacrisis. Zij waarschuwen dat het wellicht niet snel weer business as usual wordt, ook al worden de coronamaatregelen vanaf maandag versoepeld en kunnen veel bedrijven weer actief worden.

Horeca

De Belgische bedrijven melden voor de afgelopen week een gemiddelde impact op de omzet van 31 procent. Dat is 2 procentpunten minder dan eind maart. Het is de derde wekelijkse verbetering op rij. Er doet zich een - relatief zwakke - verbetering voor in enkele bedrijfstakken, waaronder de horeca, al rapporteert die laatste nog altijd een impact van 84 procent. De bedrijfstak kunst, amusement en recreatie meldt een achteruitgang van 88 procent. Als redenen vermelden de bedrijven uiteraard het formele verbod om bepaalde activiteiten uit te oefenen en de zwakke vraag. De moeilijkheden om de regels van social distancing toe te passen hebben in de eerste plaats een weerslag op de bouwnijverheid.

Liquiditeitsproblemen

Er is ook een lichte verbetering van de liquiditeitsproblemen. 34 procent meldt liquiditeitsproblemen te ondervinden tegenover 38 procent de voorbije weken. Daartegenover is het faillissementsrisico licht gestegen. Het percentage bedrijven dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk acht, bedraagt 9 procent, tegenover gemiddeld 7 procent de voorbije weken. Bijna een op de drie bedrijven in de kunst- en entertainmentsector acht het (zeer) waarschijnlijk de crisis niet te zullen overleven.

'De hogere faillissementsrisico's wijzen op het gevaar dat de coronacrisis permanente schade berokkent aan het Belgische economische weefsel en de kracht van het herstel kan afzwakken.' Dat is een belangrijke waarschuwing omdat als een deel van de in het precoronatijdperk gezonde bedrijven de crisis niet overleeft, zal ook de herstelbeweging minder snel gaan. En hoe trager het herstel verloopt omdat de economie kreupel uit de crisis komt, hoe moeilijker het zal zijn om de enorme schuldenberg beheersbaar te houden.