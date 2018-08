Overheid werkt aan sms-alarm voor vermiste kinderen

BE-alert, het systeem waarmee de overheid via sms burgers waarschuwt bij noodsituaties, wordt uitgebreid. Ook bij onrustwekkende verdwijningen van kinderen komt er een sms-alarm.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde vorige week een resolutie goed. Daarin vraagt het parlement aan de regering het waarschuwingssysteem BE-alert uit te breiden naar opsporingsberichten voor vermiste kinderen. Via BE-alert kunnen gemeenten en provincies sinds vorig jaar alarmberichten sturen bij noodsituaties zoals rampen, noodweer of terreuraanslagen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil op de vraag voor uitbreiding ingaan, vernam De Tijd. ‘Je kan daar moeilijk tegen zijn’, klinkt het op zijn kabinet. ‘We zijn de praktische uitwerking aan het bekijken om BE-alert zo snel mogelijk ook te kunnen gebruiken bij verdwijningen van kinderen.’

Enkel bij zeer onrustwekkende verdwijningen waarbij het leven van het kind in onmiddellijk gevaar is, zal een bericht worden uitgestuurd. Maryse Rolland woordvoerder Child Focus

Voor de concrete uitwerking zit het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken samen met Child Focus. De bedoeling is om na de zomer te komen tot afspraken over wanneer een alarm-sms wordt uitgestuurd en hoeveel mensen die dan moeten krijgen.

Enkel sms bij levensgevaar

Het is niet de bedoeling dat mensen op hun gsm aan de lopende band meldingen krijgen van alle vermiste minderjarigen en verloren gelopen kinderen op het strand. ‘Enkel bij zeer onrustwekkende verdwijningen waarbij het leven van het kind in onmiddellijk gevaar is, zal een bericht worden uitgestuurd’, zegt Maryse Rolland, de woordvoerder van Child Focus.

‘In dat geval kan een magistraat beslissen om via een child alert de bevolking te vragen om relevante info te bezorgen aan de politie. Een child alert is eerder uitzonderlijk, sinds 2011 is dat twee keer voorgevallen. Die berichten zullen in de toekomst ook via sms verspreid kunnen worden.’

26 noodsituaties in een jaar tijd

Het BE-alert-systeem werd in juni vorig jaar gelanceerd. Intussen hebben ruim 340.000 mensen zich geregistreerd om de alarmmeldingen te ontvangen. Dat kan via sms, maar ook per e-mail of via een geautomatiseerd spraakbericht.