Overheid zet turbo op coronaopsporing

Robben: ‘Het komt erop neer dat de telefonisten in de callcenters die potentieel besmette mensen moeten opbellen de allerlaatste beschikbare informatie krijgen. Twee voorbeelden. Dat ze iemand niet meer hoeven te bellen als blijkt dat er een voorschrift voor een coronatest is uitgeschreven. Of dat er niet, zoals nu wel nog gebeurt, te veel dubbele telefoons zijn naar mensen in één gezin of appartementsgebouw die elkaar als contact opgeven.’

‘Daarnaast gaan we in de software parameters inbouwen om clusters op te sporen, superverspreiding op plekken zoals bijvoorbeeld een kerk, een slachthuis of jeugdkampen.’ De bestrijding van clusters is cruciaal om te vermijden dat het coronavirus weer vrij spel krijgt.

De bedoeling is dat de databank een oplossing biedt voor een euvel waar flink over geklaagd wordt. Er zijn klachten over vertragingen op het systeem van testen en opsporen. Het duurt soms dagen voor een positieve test leidt tot de start van een opsporing.

De renovatie van de databank is een onderdeel van een pakket om de kinderziektes in de contactopsporing weg te werken.

De huidige databank is bric-à-brac in elkaar geflanst en diende bij opzet ook een ander doel: virushaarden opsporen via contactopsporing in plaats van statistieken over het virus bundelen. ‘Nu wordt alles eens of een paar keer per dag bij wijze van spreken van de ene databank naar het andere platform overgepompt, waardoor heel veel vertraging ontstaat, terwijl snelheid net de sleutel is om het coronavirus onder controle te houden’, zegt Robben.

‘Het moet een beetje werken zoals de kruispuntdatabank van de federale overheid. Daarin wordt één kleine wijziging, bijvoorbeeld een adres, meteen doorgegeven aan alle overheidsinstellingen.’