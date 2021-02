Overheidsvakbonden boos over verdubbeling thuiswerkvergoeding

De federale overheidsvakbonden zijn er niet over te spreken dat de federale regering de thuiswerkvergoeding van de ambtenaren optrekt 'zonder overleg met de vakbonden'.

'Een kaakslag voor de sociale dialoog', zo reageren de vakbonden van het Federaal Openbaar Ambt op de eenzijdige verhoging van de thuiswerkvergoeding van 20 naar 40 euro per maand.

Volgens de vakbonden is dat bedrag te laag. Het volstaat niet om de tot nu toe gemaakte kosten te dekken, klinkt het. Het bedrag wordt pas gestort vanaf 1 januari 2021, terwijl 85 procent van het personeel sinds maart 2020 al thuiswerkt, sommigen zelfs vijf dagen per week. Bovendien is niets voorzien voor wie niet kan thuiswerken, hekelt het vakbondsfront.

Volgens de vakbonden had eerder overleg met het kabinet van bevoegd minister Petra De Sutter een heel ander resultaat opgeleverd. 'Het kabinet moest enkel nog een voorstel met cijfers doorsturen naar de vakbonden en dan kon dit dossier gesloten worden', stellen ze. Ze pikken het niet dat dit nu toch eenzijdig is gebeurd.

In gemeenschappelijk front vragen de bonden dat De Sutter 'zelf komt uitleggen waarom ze de sociale dialoog, die ze naar eigen zeggen zo belangrijk vindt, niet gerespecteerd heeft'. De vakbonden zeggen ook dat ze niet langer zullen deelnemen aan de werkgroepen 'aangezien er zo weinig rekening gehouden wordt' met wat daar besproken wordt.

In een reactie laat De Sutter weten dat ze 'de vakbonden de hand blijft reiken'. Ze benadrukt dat het overleg over de telewerkvergoeding nog loopt en diverse luiken omvat. 'De ministerraad heeft alvast 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor telewerkbegeleiding en 500.000 euro voor werkpostaanpassing voor telewerkende ambtenaren met een handicap. 8 miljoen euro is principieel vrijgemaakt voor een verdubbeling van de telewerkpremie in tijden van Covid-19.' Dat wordt op de ministerraad later deze maand besproken, waarna syndicale onderhandeling volgen.