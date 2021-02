Overleg over hogere lonen afgesprongen

De loononderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn afgesprongen. Als er niet meer dan 0,4 procent opslag kan worden gegeven, willen de bonden zich niet verbranden aan een eventueel akkoord.

Een eerste poging van de vakbonden en de werkgeversorganisaties om de onderhandelingen over hogere lonen in de privésector op te starten, mislukten een dikke maand geleden. Een tweede poging daartoe strandde woensdagmiddag. 'De werkgeversorganisaties hebben moeten vaststellen dat de vakbonden geen mandaat hebben om de besprekingen in de schoot van de Groep van Tien verder te zetten', melden het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Unizo en de Boerenbond.

Uit het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat er dit en volgend jaar ruimte is voor een loonsverhoging van maximaal 0,4 procent boven op de index. Voor de vakbonden is dat veel te weinig. Ze eisen dat de Wet van 1996, die de ruimte voor loonstijgingen inperkt, op de schop gaat en er vrije loononderhandelingen komen.

Bovendien willen de bonden, vooraleer over de lonen te spreken, de welvaartsenveloppe verdelen. Dat is de miljoenenpot voor het verhogen van de laagste uitkeringen en pensioenen. De werkgevers koppelen die verdeling aan het loonoverleg om sterker te staan in die onderhandelingen. 'De situatie is bijzonder moeilijk', zegt David Vanbellinghen, de woordvoerder van de christelijke vakbond ACV.

'Aalmoes'

De werkgevers zijn teleurgesteld en zeggen dat ze 'meerdere voorstellen hebben geformuleerd om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de vakbonden, maar voor de bonden bleven die ruim onder de verwachtingen. De 0,4 procent wordt door hen afgedaan als een 'aalmoes'.

De bonden vragen ons de Wet van 1996 los te laten. Dus eigenlijk willen ze een akkoord sluiten dat niet wettelijk is. Dat is onverantwoord. Danny Van Assche Unizo-topman

'De bonden vragen ons de Wet van 1996 los te laten. Dus eigenlijk willen ze een akkoord sluiten dat niet wettelijk is. Dat is onverantwoord, te meer omdat het door de coronacrisis voor bedrijven een ontzettend moeilijke periode is', zegt Unizo-topman Danny Van Assche.

Regering aan zet

De werkgeversorganisaties schoppen de bal nu in het kamp van de regering-De Croo. In principe moet federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) het dossier nu proberen te ontmijnen, al lijkt die weinig zin hebben om zich te verbranden aan de netelige kwestie.

Voor de Franstalige socialisten is dit een vervelend dossier, want zij zouden graag meer ruimte creëren voor loonsverhogingen. In het regeerakkoord hebben ze zich echter geëngageerd om de Wet van 1996 te respecteren. Via een ministeriële omzendbrief kan er wel iets soepeler met de regels worden omgegaan, maar de liberalen zijn niet van plan om de deur wagenwijd open te zetten.