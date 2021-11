Overleg over lonen poetshulpen mislukt

Het overleg over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 huishoudhulpen die via dienstencheques worden tewerkgesteld, is op niets uitgedraaid. De vakbonden hebben het over 'een oorlogsverklaring'.

De vakbonden waarschuwen voor verdere acties. Volgens hen kwamen de werkgevers naar de onderhandelingstafel met slechtere voorwaarden dan 'wat eerder was voorgesteld'. De federale en regionale regeringen 'moeten de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan Federgon verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld', klinkt het.

De werkgeversfederatie Federgon bevestigt dat er vrijdag geen akkoord mogelijk bleek in de dienstenchequesector. Ze benadrukt dat ze de onderhandelingen ernstig neemt en dat haar voorstel onder andere een verhoging van de vervoersonkosten met 20 procent bevatte.

Wij betreuren dat de vakbonden het voorstel verwerpen. We beginnen ons de vraag te stellen of de vakbonden wel een akkoord willen. Ann Cattelain CEO Federgon

'Na de vele gesprekken die er al geweest zijn, is dit ons finale voorstel. In het belang van onze huishoudhulpen willen wij geen spelletjes spelen, hier is niemand bij gebaat', zegt Ann Cattelain, de CEO van Federgon. 'Wij betreuren dat de vakbonden het voorstel verwerpen. We beginnen ons de vraag te stellen of ze wel een akkoord willen.'