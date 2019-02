Overleg tot finish over 1,1 procent opslag

Over de lonen lag een compromis binnen handbereik. Zowel de bonden als de werkgevers leken het eens te zijn over een maximale loonsverhoging van 1,1 procent boven op de index . Samen met de index zouden de lonen daardoor dit en volgend jaar met 4,54 procent kunnen stijgen.

Overuren

Over andere dossiers verliep het overleg veel moeizamer. Er was er nog discussie over flexibeler overuren en over de leeftijd waarop werknemers op het einde van hun loopbaan minder kunnen werken met behulp van een uitkering via het tijdskrediet. Nu kan dat in bepaalde gevallen vanaf 55 jaar. De bonden willen dat zo houden, de werkgevers zien die leeftijdsvoorwaarde liever hoger liggen.