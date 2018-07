Overleg zware beroepen in privé draait vierkant

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) geeft de sociale partners tot het einde van de maand om een akkoord te sluiten over de zware beroepen in de privésector. De werkgevers staan evenwel op de rem.

Uiterlijk op 31 juli wil Bacquelaine een advies van de sociale partners over de zware beroepen in de privésector hebben. ‘Dat is de timing die we hebben opgelegd en ik wil dat die wordt gerespecteerd’, zegt de Franstalige liberaal. Ondanks een ‘constructieve sfeer’ leverde het overleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties gisteren geen akkoord op. Volgende week staan twee nieuwe vergaderingen gepland.

De zware beroepen zijn een compensatie voor enkele pensioenhervormingen van de regering-Michel, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2030. Wie een zwaar beroep heeft, zal vroeger kunnen stoppen met werken. Hoeveel vroeger hangt af van de zwaarte van het beroep en de lengte van de loopbaan. Voor de overheid kon Bacquelaine met de vakbonden al een akkoord sluiten over wie een erkenning als zwaar beroep krijgt.

De minister en de bonden stelden de lijst op basis van vier criteria op, waaronder fysiek zwaar werk en onregelmatige uren. Daaruit volgde dat zowat alle gezagsfuncties bij de overheid, denk aan de politie en het leger, als zwaar werden erkend. Ook veel spoorweglui, kleuterleidsters en leerkrachten in het lager en middelbaar onderwijs zullen vroeger kunnen stoppen.

Verpleegkundigen

Als het van Bacquelaine afhangt, verlopen de onderhandelingen in de privésector volgens hetzelfde stramien. De minister wil dat de sociale partners dezelfde regeling uitwerken voor de contractuelen bij de overheid en voor werknemers in de privésector die een gelijkaardige functie hebben als een ambtenaar met een zwaar beroep. Verpleegkundigen met een ambtenarenstatuut worden erkend als zwaar beroep, dus is het voor Bacquelaine logisch dat voor verpleegkundigen in de private sector hetzelfde geldt.

Daarnaast mogen de sociale partners van hem nog een lijst aanleggen van andere beroepen, mits ze zich maar aan het vooraf vastgelegde budget houden. De werkgeversorganisaties zien die manier van werken evenwel niet zien zitten. ‘We voelen ons niet verbonden door de lijst waarover bij de overheid is onderhandeld’, zegt Marie-Noëlle Vanderhoven, de pensioenexperte van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Een akkoord voor de zomer zit er volgens haar dan ook niet in. ‘In twee weken tijd kun je geen goede deal bereiken over wat een zwaar beroep is’, zegt Vanderhoven.

Bij de werkgevers leeft de vrees dat Bacquelaine het op een akkoordje wil gooien met de vakbonden. Er zijn vandaag in de privésector officieel geen zware beroepen. Voor de bonden is het dus een vooruitgang als mensen vroeger kunnen stoppen. Voor Bacquelaine is dat interessant, want zo kan hij zich presenteren als een sociaalvoelende minister, wat belangrijk is voor de MR die in Wallonië veel kritiek krijgt omdat zijn beleid te hard zou zijn.

Tantièmes

Bij de vakbonden is te horen dat het VBO beseft dat in het in lastig parket zit. ‘Het probeert de onderhandelingen over de zomer te tillen om zo de link te kunnen leggen met het loonakkoord dat dan moet worden onderhandeld’, is te horen. In ruil voor een pensioenakkoord zou de organisatie dan een beperktere stijging van de lonen kunnen eisen.

De vraag is of Bacquelaine het zo ver zal laten komen. ‘We willen dat de hele hervorming tegen het einde van het jaar wet is geworden, dus we moeten er vaart achter zetten’, is het enige wat zijn woordvoerder Koen Peumans kwijt wil.

Niet alleen het overleg in de privésector vormt een lastige klip voor Bacquelaine, ook in zijn regering heeft hij nog heel wat werk. De N-VA en Open VLD vinden de lijst met zware beroepen bij de overheid veel te ruim. Zelf countert hij die kritiek door erop te wijzen dat de hervorming hoe dan ook een besparing is omdat met de preferentiële tantièmes het bestaande gunstregime wordt geschrapt waardoor ambtenaren vandaag vroeger kunnen stoppen met werken en toch een hoger pensioen krijgen. Tegelijk stijgt ook de pensioenleeftijd voor militairen en het treinpersoneel.