Overlegcomité beslist vanavond over heropening scholen

Kunnen kinderen in de klas toch dichter bij elkaar in de klas zitten? Over die vraag buigt het Overlegcomité zich woensdag. De kwestie ligt communautair gevoelig.

Vrijdag leek op Vlaams niveau een duidelijk akkoord te bestaan tussen het onderwijsveld en de expertengroep GEES, die onder leiding van viroloog Erika Vlieghe staat. Daar werd besloten dat de kleuterscholen volledig open kunnen vanaf 2 juni. Voor de lagere scholen is het de bedoeling alle leerjaren de helft van de tijd naar school halen.

De GEES kon zich vrijdag niet vinden in het afschaffen van de oppervlaktebeperkingen in de klas.

Belangrijke maar: scholen moeten voor het lager onderwijs ongeveer dezelfde veiligheidsvoorschriften blijven hanteren als nu. Zo moet in de klas voor elke leerling 4 vierkante meter ruimte zijn om sociale afstand te kunnen bewaren. Voor bijna alle scholen betekent dat dat ze hun groepen nog altijd in twee of drie moeten opdelen. Veel directeurs reageerden verbolgen omdat ze veel kinderen en ouders moeten teleurstellen.

Veel problemen kunnen opgelost worden door de oppervlakteregels af te schaffen. Maar in een dergelijke versoepeling kon de GEES zich vrijdag niet vinden. Toch stelde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandag plots dat hij af wilde van die oppervlaktebeperkingen en dat hij daarover zou overleggen met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen. In het Vlaams Parlement verdedigde Weyts zich woensdag door te stellen dat de situatie snel evolueert. Inmiddels zouden al andere virologische inzichten gelden dan vrijdag. Viroloog Marc Van Ranst ziet bijvoorbeeld geen problemen in het afschaffen van de oppervlaktebeperkingen.

Aankondigingsbeleid

Het grootste struikelblok lijkt communautair. Inhoudelijk staan de Franstaligen niet op de rem. Zo kan premier Sophie Wilmès (MR) zich vinden in een heropening van de kleuterklassen op 2 juni. Maar Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse Gemeenschap, heeft zich sinds vrijdag meermaals negatief uitgesproken over het 'aankondigingsbeleid' van Weyts. Dat Weyts de versoepeling al vanaf 2 juni doorvoert, en niet wil wachten tot de verwachte 8 juni, schoot in het verkeerde keelgat. Ook Vlieghe verklaarde maandag in 'De afspraak' dat ze uit de lucht viel toen ze de beslissing vernam.

Volgens Weyts' interpretatie van het ministerieel besluit kunnen de deelstaten zelf beslissen over de heropening van de scholen.