Overlegcomité buigt zich vandaag nog over terugkerende vakantiegangers

Deze namiddag vindt er een Overlegcomité, een vergadering van federale en regionale topministers, plaats over eventuele strengere maatregelen aan de Belgische grenzen. Op tafel liggen strengere quarantaineregels en de mogelijkheid om al dan niet landgenoten te testen aan de grens, in de luchthavens of in de treinstations na hun terugkeer uit vakantie. Virologe Erika Vlieghe opperde vandaag nog de piste om mensen die positief testen in een hotel in quarantaine te zetten.