Overlegcomité komt vrijdag bijeen

De federale en regionale topministers komen vrijdag toch vervroegd bijeen voor een Overlegcomité over de coronamaatregelen. Dat bevestigt premier Alexander De Croo (Open VLD) in het parlement.

De Croo roept vrijdag het Overlegcomité bijeen over een verdere verstrenging van de coronaregels. Donderdagavond is er een voorbereidend kernkabinet met de federale topministers. Er is ook een nieuwe nota over de coronatoestand van coronacommissaris Pedro Facon

De bedoeling was eerst nog even de impact af te wachten van de vorige week genomen maatregelen. Sinds vorige week geldt een algemene coronapas- en mondkapjesplicht bij publieke en privébijeenkomsten van groepen mensen.

Maar de coronacijfers evolueren te slecht om nog veel langer te wachten. Het dagelijkse aantal besmettingen schiet over de drempel van 20.000. In de ziekenhuizen wordt de druk dag na dag groter. Elke dag worden nu gemiddeld meer dan 300 mensen in het ziekenhuis opgenomen.

220 Open bedden Intensieve zorg heeft nog 220 open bedden, voor coronapatiënen én niet-coronapatiënten.

Op de afdeling intensieve zorg liggen nu 669 coronapatiënten, 13 meer dan woensdag. Van de 1.772 beschikbare bedden op intensieve zorg waren er woensdag 1.552 bezet. In het huidige tempo van de besmettingen dreigt intensieve zorg het snel niet meer aan te kunnen.