Overlegcomité zit samen over strengere maatregelen

Omdat het aantal coronabesmettingen sterk oploopt, buigen de federale topministers en minister-presidenten van de deelstaten zich deze namiddag over strengere maatregelen. Een avondklok en een sluiting van de horeca liggen op tafel.

'Alle indicatoren kleuren rood. Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames verdubbelen om de week', zei viroloog Steven Van Gucht vanochtend op de persconferentie van Sciensano, de wetenschappelijke instelling die de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis. De ongunstige coronacijfers dwingen de politiek tot strengere maatregelen.

Het Overlegcomité met de federale topministers en de ministers-presidenten van de deelstaten buigt zich vanaf 14 uur over nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vicepremier Sophie Wilmès (MR) zal niet aanwezig zijn. Ze laat via Twitter weten dat ze mogelijk coronasymptomen vertoont.

Premier Alexander De Croo wil aan de bevolking het signaal geven dat de situatie ernstig is door drastische maatregelen in te voeren, zoals een avondklok tussen een en vijf uur.

Er wordt vooral uitgekeken naar hoe streng het allemaal wordt. De sluiting van de horeca en de inperking van evenementen zijn nog voer voor discussie. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil aan de bevolking het signaal geven dat de situatie ernstig is door drastische maatregelen in te voeren, zoals een avondklok tussen een en vijf uur. De Vlaamse regering kant zich tegen een sluiting van cafés en restaurants en vindt dat een verschil in regionaal beleid mogelijk moet zijn.

Een tweede belangrijk agendapunt is de invoering van de coronabarometer. Dat wordt een systeem met vier fases dat de intensiteit van het virus en de bijbehorende maatregelen aangeeft. Dat systeem werd de afgelopen dagen verder vormgegeven door coronacommissaris Pedro Facon.

Door de sterke verspreiding van het virus zou ons land meteen in fase vier belanden. De expertengroep Celeval pleit in dat geval voor een 'lockdown light'. Celeval wil het aantal nauwe contacten beperken tot één persoon buiten het gezin, de horeca sluiten en de aanwezigen op evenementen en sportactiviteiten beperken. Scholen en bedrijven zouden wel open blijven, maar telewerken zou de regel worden waar mogelijk. Van Gucht zei vanochtend dat de nieuwe maatregelen waarschijnlijk vanaf maandag van kracht worden. Dat zou meteen goed nieuws zijn voor de Ronde van Vlaanderen, die dan gewoon kan doorgaan.

'Niet overdreven profiteren dit weekend'

De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen versterkt de verdere verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens. Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

In de aanloop naar het Overlegcomité riepen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en haar Nederlandse collega Ferd Grapperhaus de bevolking al op alleen noodzakelijke verplaatsingen tussen België en Nederland te maken. 'De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen versterkt de verdere verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens', zegt Verlinden. In tegenstelling tot in de lente wordt de grens niet afgesloten.