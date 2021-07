Overstromingen bemoeilijken gezondheidszorg en vaccinatiecampagne in regio Luik

De overstromingen in Luik hebben ook een aanzienlijke impact op de gezondheidszorg in de provincie. Verscheidene gebouwen van ziekenhuizen moesten noodgedwongen de deuren sluiten. Ook de vaccinatiecampagne ondervindt hinder.

Van het Academisch Ziekenhuis van Luik (CHU) zijn verscheidene sites gesloten. 'De site van Brull in het centrum van Luik blijft ook vrijdag gesloten en alle geplande consultaties zijn uitgesteld. In Chaudfontaine en Esneux kunnen de gebouwen vanwege hun ligging ook niet openen. We blijven ook wachten op informatie over het logistiek centrum in Chénée, dat onder water staat', verklaarde woordvoerder Louis Maraite.

In de andere ziekenhuizen wordt de werkorganisatie herzien. 'In Sart-Tilman worden de geplande niet-essentiële operaties en chirurgische ingrepen uitgesteld, maar de consultaties gaan door op de verschillende sites die niet getroffen zijn door de overstromingen, zoals het CNRF in Fraiture', aldus Maraite. Een vijftiental patiënten van andere ziekenhuizen dat getroffen werd door de overstromingen zijn opgevangen op de site van Bruyères, en acht patiënten in Sart-Tilman.

8 Minstens acht vaccinatiecentra moesten donderdag de deuren gesloten houden.

In Hoei kampt het CHRC met wateroverlast op de ondergrondse verdieping. 'We verloren een hoogspanningscabine en hebben dus patiënten moeten overbrengen naar andere gebouwen op de site', deelde medisch directeur Christophe Levaux mee. Het noodplan van het ziekenhuis is afgekondigd. De consultaties voor donderdag en vrijdag zijn opgeschort. 'Alles wat kon is uitgesteld.'

Vaccinatie

Ook de vaccinatie in Wallonië ondervindt hinder van het noodweer. Dat bleek donderdagmiddag uit een persmededeling van de Waalse regering. Minstens acht centra moesten donderdag de deuren gesloten houden. De centra van Pepinster en Hoei werden zelfs omgeturnd tot opvangplaats voor geëvacueerden. Mensen die om dwingende redenen donderdag ingeënt moesten worden, konden zich zonder afspraak aanmelden in andere centra.