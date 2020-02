PS: 'Liever verkiezingen dan regering met N-VA'

Hij maakt duidelijk dat het geen enkele zin heeft om de PS te proberen te overtuigen om in een regering met de N-VA te stappen. Na 'duizenden uren vergaderen zonder vooruitgang' zal het partijbestuur van de Franstalige socialisten zich maandag buigen over de vraag of dat nog wel zin heeft. 'Ik begin me die vraag meer en meer te stellen', zegt Magnette in De Standaard en Het Nieuwsblad en enkele Franstalige kranten. In Le Soir wint hij er geen doekjes om. HIj laat verstaan nog liever naar nieuwe verkiezingen te gaan dan in een regering te stappen met de N-VA. 'We stappen enkel in een regering die een socialere politiek voert en het klimaatprobleem aanpakt. (...) Als ik moet kiezen tussen eender wat slikken en verkiezingen, dan verkies ik dat het volk zich kan uitspreken.'