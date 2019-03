PS annuleert alle rechtstreekse debatten met N-VA

De Franstalige socialisten weigeren tijdens de verkiezingscampagne rechtstreeks in debat te gaan met de N-VA. De PS annuleert alle geplande duels.

Paul Magnette, de lijsttrekker van de PS voor de Europese verkiezingen en de campagneleider van de partij, had toegezegd om begin april voor De Tijd en L’Echo in debat te gaan met N-VA-voorzitter Bart De Wever. De grootste partij aan Vlaamse kant en de grootste aan Franstalige kant zouden de degens kruisen, net zoals in 2014.

Er stond ook een duel op de agenda tussen De Wever en Elio Di Rupo voor VTM en RTL. Dat gaat evenmin door. Magnette ging ook in debat gaan met Theo Francken (N-VA) voor de nieuwe zender van Martin Buxant en Joan Condijts ‘Les News 24’. De PS heeft dat eveneens geannuleerd.

Dat is een koerswijziging, want Magnette verklaarde eerder in de Franstalige media dat zijn partij bereid was de confrontatie met de N-VA aan te gaan.

‘Het getuigt van weinig moed om eerst met veel bravoure een debat te eisen, zoals Magnette deed, om vervolgens in het zicht van het podium terug te krabbelen. Dat is een teken van zwakte,’ reageerde De Wever gisteren.

‘We hebben geen zin om in debat te gaan met de N-VA en zo de focus van de campagne te leggen op het communautaire, terwijl de uitdagingen volledig anders zijn. We willen het hebben over het sociaal model en het klimaat’, zegt Magnette.

De Tijd en L’Echo organiseren het duel N-VA-Ecolo Bart De Wever, de voorzitter van de N-VA, en Jean-Marc Nollet, de covoorzitter van Ecolo, gaan op 3 april voor de lezers van De Tijd en L’Echo exclusief in debat met elkaar. De N-VA is de grootste partij in de Kamer en blijft volgens de peilingen de grootste (Vlaamse) partij. Dan krijgt de N-VA na 26 mei het initiatiefrecht. Maar Ecolo/Groen is als eengemaakte fractie in de Kamer een challenger. Volgens de peilingen worden de groenen de belangrijkste politieke factor en belandt het initiatief om een coalitie te vormen - en de premier te leveren - bij hen. De twee partijen staan ideologisch lijnrecht tegenover elkaar. Ecologie versus economie. Links versus rechts. Meer macht voor het federale niveau versus meer voor de regio’s. De N-VA en Ecolo/Groen hebben voor de grote vraagstukken van deze tijd heel uiteenlopende antwoorden. Nollet gaat anderhalf uur in duel met De Wever. Meer info over hoe u zich kunt inschrijven, vindt u de komende dagen in uw krant en op de site.

De beslissing van de PS om alle duels te annuleren werd recentelijk genomen tijdens een bijeenkomst van de G9, het orgaan van de PS waar de strategische beslissingen vallen.

De Franstalige socialisten staan weigerachtig tegenover een samenwerking met de N-VA na de verkiezingen, omdat de partij volgens hen almaar meer naar het Vlaams Belang opschuift. Waarom er dan mee in debat gaan?

Officieel luidt het bij de PS dat de beslissing is genomen nadat CD&V heeft aangekondigd dat ze pas in 2024 een nieuwe staatshervorming wil. Waarom met de N-VA over het communautaire debatteren als geen enkele partij - behalve de N-VA - daar werk van wil maken, luidt het.

‘Ik ben niet bang om met Bart De Wever in debat te gaan’, reageert Magnette. ‘Ik heb dat al vaker gedaan. We kunnen de balans van de regering opmaken, het hebben over de ambigue opstelling van de N-VA tegenover Europa of over haar conservatieve opstelling in het klimaatdebat.’ Maar Magnette vreest dat alles zal worden herleid tot een communautaire discussie. ‘We hebben geen zin om een debat te voeren dat alleen maar over het communautaire gaat.’

Vijf jaar geleden ging de PS nog gretig in debat met de N-VA. Toen kruisten Magnette en De Wever wel de degens in een debat voor De Tijd en L’Echo. Dat was in de periode dat De Wever het N-VA-model plaatste tegenover het PS-model. Het leverde de legendarische quote op van De Wever ‘Show me the money’, waarmee hij wilde aantonen dat onder toenmalig premier Elio Di Rupo amper bespaard was.

Zowel de N-VA als de PS liet later in de campagne niet na op elkaar in te hakken. Ze werden er beide sterker van. De N-VA werd in 2014 de grootste Vlaamse partij met ruim 32 procent. De PS werd dat aan Franstalige kant met 31 procent.

Maar volgens Magnette is ‘de context veranderd’. ‘In 2014 was de N-VA de uitdager. De partij kwam met een confederaal project. Het was noodzakelijk daar met een Franstalige invalshoek tegenin te gaan.’