PS eist oplossing voor hongerstakers

De Parti Socialiste pikt niet langer dat er geen actie wordt ondernomen voor de mensen zonder papieren die al wekenlang in hongerstaking zijn. De Franstalige socialisten eisen vergunningen voor kort verblijf voor hen.

'Wachten is geen optie meer. Dat er geen actie wordt ondernomen evenmin', zo zette de PS maandagavond het delicate dossier van de hongerstaking weer bovenaan op de politieke agenda.

'Al meer dan 50 dagen zijn zo'n 470 mannen en vrouwen zonder papieren bezig met een hongerstaking, maar er komt geen schot in de zaak, ondanks de vele oproepen van de civiele maatschappij, de sociale partners, de universitaire wereld of de katholieke kerk van België', hekelt de PS.

De essentie De Parti Socialiste dringt opnieuw aan op een oplossing voor de sans-papiers die al meer dan vijftig dagen in hongerstaking zijn.

Maar de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wil niet afwijken van het regeringsstandpunt dat van een collectieve regularisatie geen sprake kan zijn.

Hij krijgt de steun van de liberalen in de regering.

Kort verblijf

Eerder al pleitte de PS voor 'structurele maatregelen', zoals een verduidelijking van de regularisatiecriteria en de oprichting van een onafhankelijke commissie. Nu roept ze de regering-De Croo op onmiddellijk werk te maken van een 'voorlopige oplossing', door bij hoogdringendheid vergunningen voor kort verblijf toe te kennen aan de hongerstakers, waarna een dialoog kan starten.

Tegelijkertijd hebben de socialistische ministers in Wallonië en Brussel, gezien de alarmerende toestand, beslist niet langer af te wachten. 'Ze openen de discussie over de toegang tot werkvergunning in knelpuntberoepen voor mensen zonder papieren. Ter ondersteuning van die demarches vraagt de PS de bijeenroeping zonder uitstel van de interministeriële conferenties over werk en migratie', klinkt het.

De Franstalige socialisten verwijzen naar de maatregelen die Italië, Portugal, Spanje, het VK en Frankrijk hebben genomen voor personen zonder papieren, in het kader van de uitzonderlijke covidpandemie. Ze vragen België dat ook te doen.

Individuele aanpak

Toch is er weinig begrip voor de PS. De partij krijgt het verwijt 'valse hoop' te creëren en het moeilijker te maken voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) om tot een oplossing te komen. Het kabinet van Mahdi wijst erop dat het nog altijd de bedoeling is 'dat mensen individueel hun dossier kunnen bespreken', zodat ze kunnen zien of hun dossier een kans maakt. 'Er is een uitgestoken hand van de staatssecretaris om de dossiers individueel te bekijken', wordt beaamd in de regering.

Mahdi krijgt daarvoor de steun van premier Alexander De Croo (Open VLD), die eerder al liet weten dat er geen sprake kan zijn van een collectieve regularisatie. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte al duidelijk dat hij Mahdi steunt.

De oplossingen die de PS naar voren schuift, zijn al aan bod gekomen in de regering, maar zijn niet aanvaard, klinkt het nog. De regering-De Croo wil de deur niet op een kier zetten voor een collectieve regularisatie, want dan is het hek van de dam, zoals bleek bij vorige collectieve regularisaties. Die lossen volgens de staatssecretaris niets op, maar creëren wel een aanzuigeffect.

Op het kabinet van Mahdi wordt knarsetandend gereageerd op het offensief van de PS. 'Een kort verblijf aan alle hongerstakers geven is onwenselijk. Een paar maanden later zitten diezelfde mensen zonder papieren opnieuw in onwettig verblijf. De hongerstakers hebben trouwens zelf aangegeven dat ze geen tijdelijke, maar een definitieve en collectieve verblijfsvergunning willen voor alle sans-papiers', reageerde Mahdi in een persbericht.