PS en N-VA praten over noodregering

PS en N-VA praten over een snelle noodregering om de coronacrisis de baas te kunnen. Intussen blijkt het begrotingstekort op te lopen in de richting van de 3 procent bbp - impact van corona niet meegerekend.

Er beweegt vanalles in de Wetstraat. Zat de politieke situatie een week geleden nog altijd even muurvast als op 27 mei van vorig jaar, dan zetten de coronacrisis en de ongeziene economische impact dat de voorbije 48 uur op losse schroeven. Alle partijen hebben ingezien hoe ernstig de toestand is en hoe problematisch het vooral is dat het ons land aan een volwaardige regering ontbreekt om niet alleen cafés en restaurants te sluiten, maar een krachtig stimulusbeleid te voeren. En dat zou zelfs het ondenkbare mogelijk maken.

Van meerdere bronnen vernam de redactie van De Tijd dat er gepraat wordt over een snelle noodregering tussen PS en N-VA. De komende uren zou mogelijk al kunnen duidelijk worden of dat deze keer echt ergens toe leidt of opnieuw strandt op een 'non' van de PS. Ook sp.a en CD&V zijn bij die gesprekken betrokken. Bij Open VLD is er maandag geen partijbureau. De verwachting is dat de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle mogelijk vanavond al naar het paleis trekken.

Het structurele begrotingstekort loopt op tot 2,90 procent van het bbp ofwel 14,4 miljard. De impact van de coronacrisis niet meegerekend.

PS en N-VA samen in een regering terwijl de budgettaire marge om sociale uitgaven te doen steeds kleiner wordt: het lijkt bijna ondenkbaar. 'Maar het bord is afgeveegd', valt te horen. En er wordt in eerste instantie gedacht aan een korte regeringsperiode met als voornaamste agenda: de coronacrisis beheersen. 'Men zou snel kunnen starten, de prioriteiten aanpakken en daarna wel verder zien hoe het uitgroeit', valt in de huidige restregering te horen.

PS sterk verdeeld

Of het echt lukt, valt nog af te wachten. De PS is sterk verdeeld over de kwestie. Een oudere generatie -waar ex-premier Di Rupo toe behoort- vindt dat het landsbelang nu moet primeren, de jongere generatie vindt een regering met de baarlijke duivel nog altijd veel te riskant. Voorzitter Paul Magnette, die tot nu toe altijd 'non' zei tegen de N-VA, moet beslissen.