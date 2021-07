PS-ministers dreigen met ontslag bij overlijden hongerstakers

De situatie van honderden sans-papiers die al bijna twee maanden in hongerstaking zijn, baart almaar meer zorgen. Een regeringscrisis dreigt, want de PS en de groenen eisen dat premier Alexander De Croo het dossier uit handen neemt van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Vicepremier Pierre-Yves Dermagne dreigt met het ontslag van de PS-ministers.

De topministers van de regering-De Croo bogen zich maandag onder hoogspanning tijdens een kernkabinet over de hongerstaking in Brussel. Na de publieke oproep van PS-voorzitter Paul Magnette en zijn groene collega's Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Meyrem Almaci (Groen) aan premier Alexander De Croo (Open VLD) om het dossier uit handen te nemen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) hangt een regeringscrisis in de lucht.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had zijn coalitiepartners maandag in het Radio 1-programma 'De ochtend' nog gewaarschuwd geen regeringscrisis uit te lokken over de kwestie. Lachaert vond het 'ongezien' dat zijn collega's van de regeringspartners Ecolo, Groen en de PS via sociale media de opdracht geven aan premier De Croo om het dossier uit handen te nemen van Mahdi. Tegen de achtergrond van de coronacrisis en de natuurramp van vorige week zou het 'onverantwoord zijn om een regeringscrisis uit te lokken over iets wat vorig jaar is afgesproken', aldus Lachaert.