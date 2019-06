PS neemt bocht naar bestuur met MR

De Franstalige socialisten doen een opmerkelijke zet om uit de politieke impasse te geraken: een noodregering voor één jaar met een minimumprogramma. De vraag is of Open VLD en CD&V bereid zijn mee te stappen in het voorstel.

Terwijl informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) donderdagavond samen de basketbalwedstrijd van Oostende tegen de Antwerp Giants bijwoonden, gooide PS-kopstuk Paul Magnette een bommetje. Hij stelt een tijdelijke noodregering van één jaar voor, bestaande uit de partijen van de huidige minderheidsregering MR, Open VLD en CD&V aangevuld met socialisten en groenen. Paars-groen plus CD&V dus, want cdH maakte al duidelijk dat ze niet in een regering wil stappen.

De PS wil op die manier vermijden 'dat ons land in een crisis belandt'. Ook drie weken na de verkiezingen ziet niemand een uitweg om een federale regering te vormen. De twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens weigeren met elkaar in een regering te stappen. De PS maakte dat donderdag nog eens duidelijk. En N-VA wil alleen in een federale regering stappen als de PS bereid is te onderhandelen over confederalisme. Maar dat weigert de PS.

Een alternatief is dat een regering in de steigers wordt gezet zonder de N-VA, met socialisten, liberalen, christendemocraten en groenen. Maar zo'n regering heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. CD&V en Open VLD lieten al verstaan dat dat voor hen geen optie is.

Minimumprogramma

Uitgerekend die optie stelt de PS nu opnieuw voor, weliswaar zonder het cdH die voor de oppositie heeft gekozen. De bedoeling zou zijn om met een minimumprogramma te werken. Magnette stelt voor dat zo’n noodregering ‘een minimumprogramma voor een jaar’ opstelt. De prioriteiten voor de PS zijn daarbij het optrekken van de lage pensioenen, uitkeringen en lonen. Ook het klimaat moet een prioriteit zijn. Een noodregering zou toelaten dat een begroting voor volgend jaar wordt opgesteld, waarvoor de regering naar miljarden moet zoeken om de begroting op koers te houden. Het gat in de begroting is immers opgelopen tot 10 miljard euro.

De vraag is evenwel of Open VLD en CD&V bereid zijn mee te stappen in het voorstel van de PS. Het gevaar bestaat dat het de druk volledig wegneemt om tot een volwaardige regering te komen. Ze dreigen te worden gegijzeld binnen een paarsgroene coalitie.

De PS lijkt meteen ook de bocht te hebben ingezet om met de MR te besturen, mogelijk ook in Wallonië. De Franstalige socialisten wilden in Wallonië een zo progressief mogelijke regering op de been brengen. Maar na het afhaken van het cdH en de PTB lijkt die droom aan diggelen geslagen. Daardoor is alleen nog een regering PS/Ecolo en MR of PS en MR mogelijk.

Verliezers

Een PS-MR-regering is voor de PS evenwel geen aantrekkelijk scenario. Het is een coalitie van verliezers. Bovendien zitten dan alle andere linkse partijen in de oppositie. De PS had de afgelopen vijf jaar bakken kritiek op de MR. Er nu plots mee in een regering stappen ligt moeilijk.

Om die reden hoopt de PS alsnog Ecolo te overtuigen als derde partner in een Waalse regering te stappen. Dat geeft een belangrijke linkse partij minder in de oppositie en het betekent ook een linkse partij extra om een tegengewicht te vormen voor de MR. De strategie van de PS is een soort ‘voorakkoord’ te sluiten met Ecolo en dat dan voor te leggen aan de MR.

Maar in een Waalse regering stappen met de PS en de MR is voor Ecolo niet evident, want de groenen zijn daarin mathematisch niet nodig. ‘We dreigen dan het vijfde wiel aan de wagen te zijn’, klinkt het in Ecolo-kringen.

Bij de Franstalige groenen wordt toegegeven dat de partij verdeeld is over de kwestie. Sommigen vinden dat Ecolo voor de oppositie moet kiezen. Anderen vinden dan weer dat ze hun verkiezingsoverwinning moeten verzilveren.

Wat ongetwijfeld meespeelt voor Ecolo is wat er op het federale niveau gebeurt. Als Ecolo federaal kan meebesturen, is het niet uitgesloten dat het ook in een Waalse regering stapt. Dat kan als er aan een paars-groene federale regering wordt ge timmerd.