PS-vicepremier Dermagne: ‘De pensioenhervorming wordt geen besparing’...

‘Wij zijn de stabiele factor in deze regering. Maar we zijn ook de grootste en dat moet gerespecteerd worden.’ PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne zet de puntjes op de i voor de nakende clash over pensioenen, werk en begroting.

In Vlaanderen is hij nog altijd een van de minst bekende federale ministers, de vicepremier van de grootste regeringspartij van Vivaldi. Een flamboyant figuur, zoals veel van zijn voorgangers bij de PS, is de 40-jarige Pierre-Yves Dermagne niet. Eerder een bescheiden dealmaker met het postuur van een hardloper, die aan de onderhandelingstafel zegt waar het op staat, maar naar buiten toe slechts sporadisch de controverse opzoekt.

Des te verrassender was het uitgerekend deze Dermagne die half juli de regering- De Croo op losse schroeven zette door zijn collega’s te waarschuwen dat de PS-ministers zouden opstappen als een dode zou vallen bij de hongerstaking van een kleine 500 sans-papiers in Brussel. De zaak werd uiteindelijk snel beklonken met het einde van de actie en enkele dagen later doorgespoeld tijdens een regeringsbarbecue in Brakel. Maar sindsdien is Vivaldi wel zijn onschuld kwijt. De ideologische kloof tussen liberalen en socialisten wordt bewust uitgediept door partijvoorzitters in permanente campagnemodus en off the record zijn de bloemetjes over en weer vervangen door bloempotten. Bij de socialisten hoor je dan dat Alexander De Croo (Open VLD) hen te weinig ruimte geeft. Bij liberalen leeft het gevoel dat de socialisten samenspannen met oppositiepartij N-VA, waarmee lang over een paars-gele regering werd onderhandeld en goede banden zijn gesmeed.

Pierre-Yves Dermagne (40) PS-vicepremier en minister voor Werk en Economie in de regering-De Croo.

Jurist en zoon van de bekende mensenrechtenadvocaat Jean-Marie Dermagne.

Titelvoerend burgemeester van Rochefort.

Samen met staatssecretaris Thomas Dermine uithangbord van een nieuwe, zakelijke, maar niet minder linkse PS.

Een voorstel van Egbert Lachaert (Open VLD) om het minimumpensioen pas open te stellen voor wie 20 effectieve werkjaren op de teller heeft, joeg deze week meteen weer de vlam in de pan. ‘Provocatie’, luidde het antwoord van de PS. Alleen al omdat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) klaar is met haar langverwachte pen- sioenhervorming en staat te popelen tot De Croo die op de agenda zet. Het zette meteen de toon voor de komende weken en maanden, die met de geplande onderhandelingen over een pensioenhervorming, het opkrikken van de werkzaamheidsgraad, de begroting en de kernuitstap bepalend worden voor het slagen of falen van Vivaldi. Dermagne, die als minister van Werk en vicepremier al die dossiers in goede banen moet leiden, pleit voor rust, respect en het achterwege laten van de karikaturen, maar stuurt de liberalen wel wandelen.

Lees Meer Valse start voor pensioendebat

‘Meneer Lachaert weet heel goed dat dit voorstel, dat heel veel vrouwen raakt, eerder besproken werd tijdens de regeringsonderhandelingen en het daar niet gehaald heeft’, zegt Dermagne. ‘Omdat het een onrechtvaardig voorstel is dat mensen dubbel bestraft voor periodes van zorg voor het gezin of werkloosheid, waar ze niet zelf voor kozen.’

U weet heel goed dat pensioenvoorstellen nooit aan verworven rechten raken.

Pierre-Yves Dermagne: ‘Dat is niet duidelijk in zijn voorstel.’

Uzelf zit volgend jaar aan 20 gewerkte jaren, heb ik even opgezocht. Vindt u dat nu echt lang?

Dermagne: (lacht) ‘Nee, maar je kan dat niet veralgemenen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te blijven werken als er kinderen komen.’

Als 20 jaar te veel is voor de PS, wat stelt u dan wel voor? Het regeerakkoord schrijft expliciet voor dat een voorwaarde van effectieve tewerkstelling wordt verbonden aan de verhoging van het minimumpensioen.

Dermagne: ‘Nog even geduld, het voorstel van minister Lalieux komt eraan. Voor ons komt de geplande pensioenhervorming neer op het volgende: ze moet een pak onrechtvaardigheden en ongelijkheden wegnemen tussen en in stelsels. En ze moet stabiliteit creëren. Dat doe je door naar het geheel te kijken en niet te morrelen aan het mechanisme voor bepaalde categorieën van mensen. En ja, uiteraard is de houdbaarheid van het pensioensysteem een belangrijk element, maar het doel is niet om hier een besparing van te maken. Zo staat het niet in het regeerakkoord en ook niet in de begrotingstabellen. De verhoging van het minimumpensioen en het zelfstandigenpensioen zijn al ingecalculeerd.’

‘Het imago van de socialisten die het geld over de balk gooien en een begrotingsevenwicht bijzaak vinden, bestrijd ik volledig. Ik ben daar heel erg mee bezig.’

Maar volgens de Vergrijzingscommissie verleggen deze beslissingen de piek van de vergrijzingsfactuur van 2040 naar 2050. Dat vraagt toch om bijsturing, of is de begroting echt van geen tel meer na corona?

Dermagne: ‘Uiteraard wel. Het imago van de socialisten die het geld over de balk gooien en een begrotingsevenwicht bijzaak vinden, bestrijd ik volledig. Ik ben daar heel erg mee bezig. Ik sta namelijk voor een sterke overheid en dat vereist dat ze goed gefinancierd is. De coronacrisis en de overstromingen in Wallonië hebben die noodzaak heel duidelijk aangetoond. Maar het zou een kapitale fout zijn nu opnieuw in een besparingsmodus te kruipen. We hebben nu massale investeringen nodig die de verouderde infrastructuur moderniseren, die ons klaarmaken voor de klimaatverandering en die jobs creëren. Die jobs moeten bijdragen aan de verhoging van onze werkzaamheidsgraad en de betaalbaarheid van ons sociaal systeem.’

Is de ambitie om naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent te gaan na de coronacrisis nog altijd realistisch? Volgens ABVV-topman Thierry Bodson geraakt u er zelfs niet als u alle werklozen van Wallonië en Brussel zou activeren.

Dermagne: ‘Het is ambitieus, maar ik blijf het realistisch vinden. De vrees voor een economisch bloedbad door corona is uitgebleven doordat de overheidsmaatregelen het economisch weefsel beschermd hebben. De relance is krachtiger en sneller bezig dan verwacht. Maar Bodson heeft gelijk: het zal er niet alleen op aankomen jobs te creëren, maar vooral 55-plussers langer aan de slag te houden en langdurig zieken weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Uit de statistieken blijkt dat enorm veel 55-plussers uitvallen met depressies en burn-outs. Dat bewijst dat we toch echt moeten gaan voor meer welzijn op het werk, de kwaliteit van jobs, aangepast werk voor oudere werknemers en vooral permanente vorming. Mijn ambitie is dat alle werknemers tegen 2024 recht hebben op vijf vormingsdagen per jaar. Begin september organiseer ik samen met sociale partners, deelstaatregeringen en andere stakeholders een werkgelegenheidsconferentie. Sinds mei zijn we bezig alle voorstellen te verzamelen. Het doel is om daarna een actieplan voor te leggen aan de regering.’

Wordt het niet tijd om te kappen met de coronasteun? Bedrijven smeken om personeel. Dan is het toch niet ideaal dat er in bepaalde sectoren tijdelijke werkloosheid blijft?

Dermagne: ‘De discussie over het al dan niet verlengen komt binnenkort op de regeringstafel. Ik ben deze week op Brussels Airport geweest en heb vastgesteld dat de luchtvaartsector nog altijd problemen kent. Haar vraag om de tijdelijke werkloosheid te verlengen, vind ik legitiem. Wat u zegt, klopt ook niet. Horecazaken hebben enorm veel medewerkers zien vertrekken die tijdelijk werkloos waren.’

De Vlaamse regering lijkt niet veel te verwachten van uw conferentie. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vraagt om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid in gang te zetten, zodat Vlaanderen verder kan gaan dan Brussel en Wallonië inzake activering. Geeft u haar die mogelijkheid?

Dermagne: ‘Ik ben een regionalist, dus heb ik daar geen enkel probleem mee. Er zijn uiteraard regionale verschillen, waar we anders op moeten inspelen. Maar het zal wel binnen het kader van het recht op werk moeten gebeuren, dat nog altijd een federale bevoegdheid is.’

Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is ambitieus, maar blijft realistisch. De belangrijkste uitdaging: 55-plussers langer aan de slag en gezond houden door betere werkomstandigheden.

Crevits is een hoffelijke dame. Als zij al in de krant aangeeft dat u uit uw pijp moet komen, is dat een veeg teken. CD&V en Open VLD hebben niet veel vertrouwen meer in de hervormingen van de PS, terwijl ze aan het begin van de legislatuur vol lof over u waren. Terecht?

Dermagne: ‘Ik denk dat dat niet juist is. Dat we ideologisch serieus verschillen met de liberalen en bepaalde visies sterk tegengesteld zijn, is een feit. Maar wij houden ons aan onze engagementen en timing.’

Uw dreigement om de regering te doen vallen over de hongerstakers heeft de hele Wetstraat verbaasd. U, die nuchtere, rationele Ardennees. Op een moment dat uw eigen Rochefort onder water stond. Wat heeft u bezield?

Dermagne: ‘Kijk, ik was zeer kalm en be- redeneerd toen ik meedeelde dat wij, socialisten, niet meer zouden kunnen functioneren mocht er een dode vallen. De schande van Margaret Thatcher en de gestorven hongerstaker Bobby Sands zit in ons collectief geheugen. En ja, ik wist wel dat die hongerstaking geïnstrumentaliseerd werd door organisaties met een politiek motief, maar dat wil niet zeggen dat ze niet moest worden beëindigd. Had zich daar een drama afgespeeld, dan was de publieke opinie tegen de regering gekeerd. Ik wilde een crisis vermijden, niet veroor- zaken. En dat is ook gelukt, want nadat wij er een maand op aangedrongen hadden, is toen werk gemaakt van een goede bemiddeling, waardoor de actie binnen 48 uur voorbij was.’

U vond dus dat premier De Croo te veel zijn oren heeft laten hangen naar staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) en te weinig naar u heeft geluisterd?

Dermagne: ‘Ja. Die bemiddeling had er veel sneller moeten komen. We hebben daar met vuur gespeeld. Maar ik wens tegen te spreken dat mijn actie een dreigement was. Ik heb die dag geen enkele publieke verklaring gedaan. Het was een interne mededeling op het kernkabinet.’

Lees Meer Vivaldi overleeft hongerstaking

Die is uitgelekt, waardoor u de regering en de premier hebt gedestabiliseerd.

Dermagne: ‘Dat lek kwam niet van mij. Kijk, (wordt even emotioneel, red.) ik ben een politicus die handelt vanuit het besef dat onze kinderen ons ooit ter verantwoording zullen roepen. Ik had niet geweten wat ik had moeten antwoorden als mijn kinderen mij hadden gevraagd: ‘Papa, hoe heb je iemand kunnen laten doodgaan?’

Dat siert u, maar mocht ik in Rochefort wonen, dan zou ik denken: ‘onze burgemeester heeft zijn prioriteiten niet op orde.’

Dermagne: ‘Ik was met allebei bezig! Ik was op het terrein, met mijn laarzen in de modder. Een hele week heb ik amper geslapen.’

Wat is daar eigenlijk misgelopen? De coördinatie tussen het federale en het Waalse niveau was duidelijk zoek.

Dermagne: ‘Er zijn vooral vragen te stellen bij de federale interventiemiddelen van het leger en de civiele bescherming, na de jarenlange besparingen. Daarnaast hebben we moeten vaststellen dat onze manier van rampen bestrijden nog altijd die van een unitaire staat is, met deelstaten zonder politiebevoegdheid. We moeten daar lessen uit trekken, een taak voor de onderzoekscommissie.’

Lees Meer Het drama van Luik: de grote maar onmachtige staat

Hoe zijn de relaties nu in het kernkabinet?

Dermagne: ‘Goed, we zijn allemaal volwassen mensen. Er zijn wel eens spanningen, maar dat is normaal en we zijn er tot nu toe altijd in geslaagd tot akkoorden te komen. Dat geldt ook voor de hongerstaking: die is opgelost, zonder dat iemand gezichtsverlies heeft geleden.’

Wie heeft de premier verdedigd toen hij werd aangevallen door Bouchez en Clarinval over de regeringscommissaris met hoofddoek? Ik.

Hoe de voorzitters van Vivaldi tegen elkaar tekeergaan: dat is toch niet normaal?

Dermagne: ‘Ik heb het al gezegd: een land bestuur je niet via sociale media. Dat vraagt kalmte, reflectie en staatsmanschap. Ik ben oldskool: er zijn veel zaken die ik zou willen schrijven of zeggen, maar dat doe ik niet. Wij zijn de stabiele kracht in deze regering. Maar we zijn ook de eerste politieke familie en dat moet gerespecteerd worden.’

Wilt u van Vivaldi nog altijd een succes maken? Of is dit maar de wachtkamer voor 2024? De PS en Vooruit geven vaak de indruk dat ze heimwee hebben naar de zomerse gesprekken met Bart De Wever (N-VA).