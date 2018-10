PS-voorzitter Di Rupo sluit samenwerking met N-VA niet uit

'Ik heb nooit het woord 'nooit' gebruikt, ik hou niet van dat soort discours (...) Maar dat is helemaal niet mijn keuze. Mijn diepste wens is om opnieuw federaal te besturen zonder de N-VA.'

Het antwoord is verrassend. N-VA en PS onderhandelden na de verkiezing van 2010 over een coalitie. Maar de gesprekken draaiden uit op een catastrofe. Na een lange crisis werd Elio Di Rupo premier van een klassieke tripartite. Zijn regering hield stand tot 2014, maar werd door de N-VA te vuur en te zwaard bestreden.

'Met de PS? No Way'

In De Zevende Dag negeerde N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag een opmerking over Di Rupo's statement.

De Antwerpse burgemeester sloot in juni een samenwerking met de PS nog uit. 'No way dat N-VA straks met de PS regeert. En ook niet met hun nog radicalere neefjes van Ecolo en de PTB', zei De Wever in Het Laatste Nieuws. Maar De Wever zei wel over confederalisme te willen praten.