PS vraagt De Croo topman Bpost tot de orde te roepen

Bereidt de top van Bpost een volledige privatisering van het bedrijf voor? Dat vreest de PS althans op basis van de uitspraken die ceo Koen Van Gerven afgelopen weekend deed.

In een interview in De Standaard opperde Van Gerven dit weekend niet langer een dagelijkse postbedeling te voorzien. De gewone brief verliest immers aan populariteit.

PS-Kamerlid Laurent Devin herinnert er evenwel aan dat het parlement nog niet zo lang geleden een nieuwe Postwet goedkeurde en dat bpost de regels moet naleven. 'Ik roep bevoegd minister Alexander De Croo op Van Gerven tot de orde te roepen', aldus Devin. 'We hebben net een belangrijk debat over Bpost achter de rug waarin we hebben gevochten voor het behoud van een kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. En vandaag, aan het einde van de zomer, zouden we dat laten vallen? We verwachten iets anders van de baas van Bpost, waarvan de overheid de hoofdaandeelhouder is', benadrukt Devin.

