PS vraagt solidariteitsfonds van 1,2 miljard euro voor overstromingsschade

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) stelt een solidariteitsfonds van 1,2 miljard voor om de schade aan cruciale infrastructuur door de overstromingen van midden juli te herstellen. De helft daarvan is voor rekening van de federale overheid.

Twee maanden na de ramp wordt de totale schade op ongeveer 4 miljard euro geschat, waarvan 123 miljoen euro in Vlaanderen (Limburg) en 3,9 miljard euro in Wallonië. Het Waals Gewest sprokkelde al voor 2,5 miljard euro aan middelen bij elkaar, onder meer via een renteloze lening van 1 miljard euro bij de verzekeringssector.